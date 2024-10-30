Російський удар по Донеччині: постраждало двоє дітей

Унаслідок авіаудару російських військових по селищу Олексієво-Дружківка на Донеччині постраждали п’ятеро людей, серед них — двоє дітей. Про це повідомила пресслужба ДСНС у середу, 30 жовтня.

📢 «Напередодні російські війська завдали удару по триповерховому житловому будинку. Вибух спричинив пожежу, що охопила частину будівлі, гараж і автомобіль. Вогнеборці ДСНС приборкали полум’я», — йдеться у повідомленні.

Також під час обстрілів селища пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків, 15 гаражів та шість транспортних засобів.

Варто зазначити, що сьогоднішні обстріли Покровської громади на Донеччині призвели до загибелі трьох людей. Пошкоджено 7 будинків та адмінбудівлю; в Успенівці пошкоджені 2 будинки. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки та 8 автівок.

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☝️ Нагадаємо, раніше, у ніч на 23 жовтня, російські війська завдали удару по Лиману Донецької області, пошкодивши п’ятиповерховий житловий будинок.

📢 “Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 139 людей, у тому числі 24 дитини”, – зазначив голова Донецької ОВА.

📌 Також раніше було повідомлено, що російська армія знову завдала удару по Херсону, влучивши снарядами поблизу поштового відділення.