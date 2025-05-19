Понеділок, 19 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Російські дрони пошкодили підприємство Сумщини, є постраждалі

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські дрони пошкодили підприємство Сумщини, є постраждалі

У ніч на 19 травня російські війська здійснили чергову атаку дронами по Сумській області. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА) у Telegram. За попередніми даними, у Шосткинській громаді зафіксовано влучання щонайменше шести ворожих безпілотників.

📢 «Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств», — йдеться в офіційному повідомленні.

🚒 Аварійно-рятувальні служби працювали на місці удару. Тривала ліквідація наслідків та уточнення масштабів руйнувань.

📢 «Внаслідок атак ворожих БпЛА, на жаль, маємо двох поранених на Шосткинщині», — повідомили в адміністрації.

🩺 За даними ОВА, внаслідок атаки є двоє поранених:

  • У Шосткинській громаді постраждав 44-річний охоронець підприємства, яке стало ціллю дронів. Крім того, зазнали пошкоджень чотири житлові будинки.
  • Увечері того ж дня був поранений 47-річний мешканець Есманьської громади.

📢 «Вночі 19 травня російські безпілотники завдали ударів по Конотопському та Шосткинському районах. У результаті атак горіли нежитлові будівлі. Щоб приборкати ці пожежі, рятувальникам довелося працювати до самого ранку. Усі осередки горіння ліквідовано. Вогонь не перекинувся на розташовані поряд будівлі», – повідомили рятувальники ДСНС.

☝️ Нагадаємо, 17 травня росія використала дрони для удару по пасажирському автобусу біля Білопілля. Тоді загинули дев’ятеро людей. Цей напад викликав хвилю обурення. Шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на росію.

👉 Також Смертоносна атака російського дрона на пасажирський мікроавтобус у Сумській області, що сталася 17 травня, виявилася найкривавішою за останні тижні. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини Даніель Белл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

У Румунії дозволили армії збивати дрони: підписано закон

ПОЛІТИКА

Обстріли півночі Донеччини: одна людина загинула, п’ятеро — поранені

ВІЙНА

ЄС запускає оборонний фонд на €150 млрд для спільних закупівель зброї

ВАЖЛИВО

Лондон приймає перший саміт Британія–ЄС 2025

ВАЖЛИВО

Спалах гепатиту А у столиці: понад 70 заражених, з них третина — діти

СУСПІЛЬСТВО

Найбільше атак на Покровському та Лиманському напрямках – зведення Генштабу

ПОДІЇ

“Це нова війна”: російська армія змінює тактику в Україні – NYT

ПОДІЇ

Виробництво електромобілів у ЄС під загрозою через Китай

ЕКОНОМІКА

ЄС стикається з дефіцитом газу на початку літа: витрати зростуть

ЕКОНОМІКА

Обстріли Херсона: одна людина загинула, п’ятеро поранених

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип