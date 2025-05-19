Російські дрони пошкодили підприємство Сумщини, є постраждалі

У ніч на 19 травня російські війська здійснили чергову атаку дронами по Сумській області. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА) у Telegram. За попередніми даними, у Шосткинській громаді зафіксовано влучання щонайменше шести ворожих безпілотників.

📢 «Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств», — йдеться в офіційному повідомленні.

🚒 Аварійно-рятувальні служби працювали на місці удару. Тривала ліквідація наслідків та уточнення масштабів руйнувань.

📢 «Внаслідок атак ворожих БпЛА, на жаль, маємо двох поранених на Шосткинщині», — повідомили в адміністрації.

🩺 За даними ОВА, внаслідок атаки є двоє поранених:

У Шосткинській громаді постраждав 44-річний охоронець підприємства, яке стало ціллю дронів. Крім того, зазнали пошкоджень чотири житлові будинки.

Увечері того ж дня був поранений 47-річний мешканець Есманьської громади.

📢 «Вночі 19 травня російські безпілотники завдали ударів по Конотопському та Шосткинському районах. У результаті атак горіли нежитлові будівлі. Щоб приборкати ці пожежі, рятувальникам довелося працювати до самого ранку. Усі осередки горіння ліквідовано. Вогонь не перекинувся на розташовані поряд будівлі», – повідомили рятувальники ДСНС.

☝️ Нагадаємо, 17 травня росія використала дрони для удару по пасажирському автобусу біля Білопілля. Тоді загинули дев’ятеро людей. Цей напад викликав хвилю обурення. Шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на росію.

👉 Також Смертоносна атака російського дрона на пасажирський мікроавтобус у Сумській області, що сталася 17 травня, виявилася найкривавішою за останні тижні. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини Даніель Белл.