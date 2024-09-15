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російскі дрони пошкодили підприємство на Миколаївщині, виникла пожежа

Денис Молотов
Денис Молотов
російскі дрони пошкодили підприємство на Миколаївщині, виникла пожежа

У ніч на 15 вересня над Миколаївщиною було знищено кілька ударних дронів-камікадзе типу «Shahed». Через атаку безпілотників пошкоджено будівлю одного з підприємств, а на складах виникла пожежа. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

📢 «У ніч на 15 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу “Shahed 131/136″», – зазначив він.

Внаслідок бойової роботи й падіння уламків збитих дронів було пошкоджено об’єкт харчової промисловості у Миколаївському районі. Також виникла пожежа в складських приміщеннях. На щастя, постраждалих немає.

Раніше українські морські піхотинці продемонстрували роботу по ворожих ударних дронах, зокрема знищення «Шахеда» за допомогою катера.

Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у ніч суботи на 14 вересня росія здійснила атаку на енергетичний об’єкт у Сумській області, внаслідок чого загинув один працівник, а ще семеро отримали поранення.

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