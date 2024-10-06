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росіяни здійснили атаку на Одещину за допомогою БпЛА та балістичних ракет

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни здійснили атаку на Одещину за допомогою БпЛА та балістичних ракет

В ніч на 6 жовтня російські загарбники здійснили атаку на Одеську область за допомогою ударних безпілотників (БпЛА) та балістичних ракет. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у суботу, 6 жовтня.

За його словами, сили протиповітряної оборони (ППО) «вели довгу та напружену роботу», спрямовану на відбиття цієї атаки.

📢 «Внаслідок атаки в Одесі сталося загоряння торгівельного обладнання в складській будівлі на площі 100 м². Загиблих та постраждалих немає. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений», – зазначив Кіпер.

Крім того, через падіння уламків БпЛА та ракет загорілися вантажний автомобіль та сміття. Один чоловік отримав травми та був госпіталізований. Було також зафіксовано пошкодження газової труби, витік газу швидко ліквідували.

📢 «Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали», – додав очільник регіону.

👉 Раніше в ДСНС повідомили, що під час атаки безпілотниками в Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також поранено чоловіка.

📌 Також було повідомлено, що в суботу, 5 жовтня, в Дніпровському районі Херсона в результаті атаки з ворожого безпілотника постраждали четверо мирних жителів.

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