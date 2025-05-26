Понеділок, 26 Травня, 2025
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Під час атаки на Харків рф вперше застосувала дрон на базі РПГ

Денис Молотов
Денис Молотов
Під час атаки на Харків рф вперше застосувала дрон на базі РПГ

У Харкові зафіксовано новий вид російської атаки — застосування FPV – дрона з бойовою частиною, виготовленою на основі ручного протитанкового гранатомета (РПГ). Як повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram, це перше використання такого типу зброї з 24 лютого 2022 року.

📢 «Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти ‘вразливі місця’ в обороні міста», — наголосив Терехов.

За словами мера, протягом тижня по Харкову було зафіксовано сім влучань. Унаслідок атак:

      • постраждали 11 людей,
      • серед них — 14-річний підліток, який зазнав черепно-мозкової травми,
      • загиблих немає.

🏚️ Руйнування, як і раніше, відбуваються винятково по цивільних об’єктах.

📌 Знищені та пошкоджені:

      • приватні будинки;
      • багатоповерхові житлові будівлі;
      • типографія;
      • офісні приміщення.

Новий тип дрона з бойовою частиною РПГ демонструє подальшу ескалацію з боку рф та активне випробування нетрадиційних методів ведення війни в умовах урбанізованої території.

На тлі цих подій українські й західні аналітики звертають увагу на зосередження російських військ поблизу кордону з Харківською областю.

За оцінками експертів, кремль може готувати нову хвилю наступу — не лише на Харків, але й на Суми.

☝️ Також нагадаємо, що українські інженери виявили всередині збитого російського дрона «Shahed» записку, в якій йшлося про застосування нового алгоритму управління із залученням штучного інтелекту (ШІ) та Telegram-ботів. Згідно з публікацією, оновлені «Shahed» здатні обходити українську протидронову оборону

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