Під час атаки на Харків рф вперше застосувала дрон на базі РПГ

У Харкові зафіксовано новий вид російської атаки — застосування FPV – дрона з бойовою частиною, виготовленою на основі ручного протитанкового гранатомета (РПГ). Як повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram, це перше використання такого типу зброї з 24 лютого 2022 року.

📢 «Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти ‘вразливі місця’ в обороні міста», — наголосив Терехов.

За словами мера, протягом тижня по Харкову було зафіксовано сім влучань. Унаслідок атак:

постраждали 11 людей , серед них — 14-річний підліток , який зазнав черепно-мозкової травми , загиблих немає .



🏚️ Руйнування, як і раніше, відбуваються винятково по цивільних об’єктах.

📌 Знищені та пошкоджені:

приватні будинки; багатоповерхові житлові будівлі; типографія; офісні приміщення.



Новий тип дрона з бойовою частиною РПГ демонструє подальшу ескалацію з боку рф та активне випробування нетрадиційних методів ведення війни в умовах урбанізованої території.

На тлі цих подій українські й західні аналітики звертають увагу на зосередження російських військ поблизу кордону з Харківською областю.

За оцінками експертів, кремль може готувати нову хвилю наступу — не лише на Харків, але й на Суми.

☝️ Також нагадаємо, що українські інженери виявили всередині збитого російського дрона «Shahed» записку, в якій йшлося про застосування нового алгоритму управління із залученням штучного інтелекту (ШІ) та Telegram-ботів. Згідно з публікацією, оновлені «Shahed» здатні обходити українську протидронову оборону