Росіяни атакують з дрона людей на Херсонщині: вбито чоловіка, поранено жінку з дитиною

Російські війська завдали удару з дрона по автомобілю, що рухався трасою поблизу Томиної Балки. Внаслідок цієї атаки 72-річний чоловік зазнав смертельних поранень. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Проскудін у Telegram.

Також у лікарні з вибуховими травмами, контузією та пораненням руки перебуває 35-річний чоловік, якому надають всю необхідну медичну допомогу.

Посадовець додав, що серед постраждалих в авто, яку росіяни атакували дроном поблизу Томиної Балки, була жінка з дитиною.

📢 «У 35-річної жінки й 11-річного хлопчика діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Бригада “екстренки” надала потерпілим медичну допомогу на місці», – йдеться у повідомленні.

📌 Як повідомлялося раніше, російські війська також атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки на Херсонщині, де загинули двоє людей.

📌 Крім того, внаслідок обстрілів Херсонської області три жінки отримали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

📌У суботу, 5 жовтня, в Дніпровському районі Херсона в результаті атаки з ворожого безпілотника постраждали четверо мирних жителів.

☝️ Також раніше було повідомлено, що в результаті ворожих обстрілів, що сталися 6 жовтня на Херсонщині, постраждали четверо мирних жителів. Про це повідомила обласна прокуратура, вказуючи на продовження систематичних атак з боку армії рф за допомогою ствольної та реактивної артилерії, а також з безпілотників (БпЛА).