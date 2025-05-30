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Росія атакувала Україну 90 БпЛА та ракетами: ППО знищила понад половину

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала Україну 90 БпЛА та ракетами: ППО знищила понад половину

У ніч проти 30 травня росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку на Україну, запустивши 90 ударних безпілотників типу «Shahed», а також імітаційні БпЛА різних типів і дві ракети «Іскандер». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну 90 дронами та ракетами: ППО знищила понад половину📢 «Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України», — зазначили в повідомленні.

Станом на 08:00 силам ППО вдалося знешкодити 56 ворожих безпілотників на сході, півдні та півночі країни:

  • 26 БпЛА знищені вогневими засобами ураження;
  • 30приглушені/втрачені засобами РЕБ.

☝️ Основні напрямки удару: Харківська, Одеська та Донецька області. Повідомляється про влучання у 12 локаціях.

📌 Наслідки атаки:

▪ У Харкові російські ракети пошкодили тролейбусне депо, 18 тролейбусів, понад 30 житлових будинків. Постраждали двоє працівників.
▪ В Ізмаїлі на Одещині внаслідок атаки БпЛА росія повністю зруйнувала відділення «Нової пошти». А також пошкоджені поштові вантажівки. Загиблих і поранених немає.

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