Росія атакувала Україну 90 БпЛА та ракетами: ППО знищила понад половину

У ніч проти 30 травня росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку на Україну, запустивши 90 ударних безпілотників типу «Shahed», а також імітаційні БпЛА різних типів і дві ракети «Іскандер». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

📢 «Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України», — зазначили в повідомленні.

Станом на 08:00 силам ППО вдалося знешкодити 56 ворожих безпілотників на сході, півдні та півночі країни:

26 БпЛА знищені вогневими засобами ураження;

знищені вогневими засобами ураження; 30 — приглушені/втрачені засобами РЕБ.

☝️ Основні напрямки удару: Харківська, Одеська та Донецька області. Повідомляється про влучання у 12 локаціях.

📌 Наслідки атаки:

▪ У Харкові російські ракети пошкодили тролейбусне депо, 18 тролейбусів, понад 30 житлових будинків. Постраждали двоє працівників.

▪ В Ізмаїлі на Одещині внаслідок атаки БпЛА росія повністю зруйнувала відділення «Нової пошти». А також пошкоджені поштові вантажівки. Загиблих і поранених немає.