Росія атакувала Україну 55 дронами Shahed в ніч на 13 квітня

Російські окупанти в ніч на 13 квітня здійснили чергову масовану атаку на Україну. Ворог випустив 55 ударних безпілотників, зокрема ударні дрони типу «Shahed». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

📢 «У ніч на 13 квітня (з 20:30 12 квітня) противник атакував 55 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками: Орел, Курськ, Приморсько-Охтарськ – рф», — йдеться у зведенні.

До відбиття повітряної атаки було залучено підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок суботи, 13 квітня, українські захисники успішно знищили 43 БпЛА типу «Shahed». Також ліквідовано інші типи ударних безпілотників у північних, південних і центральних регіонах країни.

📢 «Станом на 08:30 підтверджено збитки 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни. 12 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків)», — наголосили у Повітряних силах.

☝️ Нагадаємо, 12 квітня противник випустив по Україні 88 ударних дронів. Зокрема, того ж дня російські БпЛА вдарили по Києву: уламки безпілотників спричинили пожежі у Святошинському районі, де зайнялися нежитлові будівлі, та влучили у приватний будинок у Дарницькому районі. Унаслідок атаки постраждали троє людей, один із яких був госпіталізований.

⚠️ Також у неділю, 13 квітня, російська окупаційна армія завдала удару балістичними ракетами по самому центру Сум. У результаті страшної трагедії загинула 21 людина, ще 83 отримали поранення, серед яких семеро дітей.