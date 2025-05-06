Росія атакувала Одеський район дронами: одна людина загинула

Увечері в понеділок, 5 травня, ворожі безпілотники вдарили по Одеському району. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

📢 «В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини», — написав він.

За словами Кіпера, внаслідок атаки пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки, а також виникли пожежі, які рятувальники швидко ліквідували.

Офіційна інформація ДСНС підтвердила деталі інциденту:

📢 «росія знову атакувала Одещину: є загиблі та поранені. Ворог продовжує свій терор проти мирного населення. Сьогоднішня атака по Одеській області призвела до трагічних наслідків: пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні житлові будинки, складське приміщення, автомобілі. У місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна — отримала поранення», — йдеться у повідомленні відомства.

📌 Увечері того ж дня в регіоні було зафіксовано вибухи. ЗМІ повідомляли про активну атаку дронами-камікадзе на Одесу.

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☝️ Нагадаємо, що 30 квітня внаслідок масованої атаки дронами по Одесі загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.

Також раніше стало відомо, що у ніч на понеділок, 5 травня, російські війська завдали удару по Конотопу в Сумській області, застосувавши понад десять дронів-камікадзе типу «Shahed» та дві балістичні ракети. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Проте внаслідок атаки було знищено інфраструктурний об’єкт у місті.