Росія атакувала Конотоп «Шахедами» та балістичними ракетами

У ніч на понеділок, 5 травня, російські війська завдали удару по Конотопу в Сумській області, застосувавши понад десять дронів-камікадзе типу «Shahed» та дві балістичні ракети. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін у своєму дописі в соцмережах.

☝️ За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Проте внаслідок атаки було знищено інфраструктурний об’єкт у місті.

📢 «Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет. московити били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків», — написав Семеніхін.

🚒 Служби екстреного реагування оперативно ліквідували наслідки нічного обстрілу. Також повідомляється про чергові обстріли прикордонних населених пунктів Сумського району:

▪️ Білопільська громада — вогнеборці загасили пожежу в нежитловій будівлі.

▪️ Ворожбянська громада — ліквідовано кілька осередків займання на території одного з підприємств.

📢 «На щастя, обійшлося без постраждалих!» — зазначають рятувальники.

⚠️ Зазначимо, що подвійні удари (так звані Double Tap Strikes), які застосовують російські загарбники, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Така тактика навмисно вражає рятувальників, медиків та цивільне населення після першої атаки. Це воєнний злочин, що суперечить Женевським конвенціям 1949 року, які забороняють напади на цивільних, поранених і осіб, які не беруть участі в бойових діях.

📌 Нагадаємо, що в ніч на 1 травня рф уже завдавала удару по підприємствах на Сумщині. Тоді також виникла пожежа, а атака охопила одразу кілька виробничих об’єктів.

👉 Також відомо, що у ніч на неділю, 4 травня, Київ зазнав чергової атаки російських дронів. Унаслідок нічної атаки на Київ зафіксовані руйнування та пожежі в трьох районах столиці.