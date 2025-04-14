Понеділок, 14 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Роберт Фіцо поскаржився на погіршення стану здоров’я

Денис Молотов
Денис Молотов
Роберт Фіцо поскаржився на погіршення стану здоров’я

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився на погіршення стану здоров’я, пов’язане з пораненням, якого він зазнав під час замаху в травні 2024 року. Про це політик повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook у неділю, 13 квітня.

📢 «Останні три дні поранення, отримане під час замаху, завдає мені клопоту. Мені навіть довелося скасувати частину своєї робочої програми у п’ятницю. Прошу вибачення всім, кого це торкнулося», — зазначив Роберт Фіцо.

Попри тимчасове погіршення самопочуття, прем’єр-міністр висловив надію, що вже в понеділок, 14 квітня, зможе взяти участь у запланованих заходах у східних регіонах країни.

📢 «Сподіваюся, що нічого не завадить вирушити до Прешова та Кошиці, де заплановані робочі заходи», — додав він.

📌 Нагадаємо, що у травні 2024 року на прем’єр-міністра Словаччини було скоєно замах. Напад стався у місті Гандлова, коли політик вийшов до натовпу після урядового заходу. Нападник — 71-річний письменник Юрай Цінтула — кілька разів вистрілив у Фіцо, тяжко поранивши його в живіт. Попри серйозні травми, прем’єр вижив.

Цінтула після арешту визнав свою провину. За його словами, він хотів зашкодити прем’єру через незгоду з політикою уряду, але не мав наміру його вбивати”.

Окрім повідомлення про стан здоров’я, Роберт Фіцо також виступив із критикою послів ЄС. Під час пам’ятного заходу до 80-річчя визволення Братислави на меморіалі Славін він розкритикував дипломатів, які відмовилися взяти участь у церемонії, присвяченій визволенню міста від нацистських військ.

☝️ Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час останньої телефонної розмови президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн різко критикувала його за переговори з Дональдом Трампом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Австрія засудила удар по Сумах: «Повна зневага до людського життя»

ПОЛІТИКА

Україна готова за $1,5 млрд придбати систему Patriot, але потрібно ще 10

ВЛАДА

ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

ПОДІЇ

За добу 158 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де найгарячіше – карти

ПОДІЇ

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

ПОДІЇ

117 бойових зіткнень на фронті: рф завдала 93 авіаудари та залучила дрони-камікадзе

ПОДІЇ

Кір Стармер після атаки на Суми звернувся до путіна з вимогою

ПОЛІТИКА

Суми: росіяни вбили 34 людини, серед них двоє дітей. 117 поранено

ВАЖЛИВО

Росіяни атакували лікарню Чернігівської області: поранена медсестра

ВІЙНА

Понад 40 атак на Донеччині: найбільше – на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися – Генштаб

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип