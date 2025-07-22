Рютте: НАТО має купувати більше зброї у США для ЗСУ

Під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбулася 21 липня в штаб-квартирі НАТО, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте звернувся до міністрів оборони країн-членів із конкретним закликом — посилити закупівлі американської зброї для передачі ЗСУ. Про це повідомила пресслужба НАТО одразу після завершення засідання.

У своїй промові Рютте нагадав про спільну з президентом США Дональдом Трампом ініціативу, презентовану минулого тижня. Вона передбачає розширення військової підтримки України за рахунок того, що європейські союзники та Канада інвестуватимуть у нові американські оборонні технології.

Такі інвестиції, за словами Генсека НАТО, дозволять:

зміцнити боєздатність ЗСУ;

прискорити виробництво новітніх систем озброєнь;

і паралельно — забезпечити виконання рішень саміту Альянсу в Гаазі.

📢 «Нам потрібно синхронізувати військову допомогу Україні з інтересами Альянсу. Закупівля зброї у США — це інвестиція у спільну безпеку», — підкреслив Рютте.

💰 Допомога — не безкоштовна: позиція Трампа

Президент США Дональд Трамп, під час нещодавньої зустрічі з Рютте у Вашингтоні, прямо заявив: постачання американської зброї Україні більше не буде безоплатним.

📢 «Витрати на озброєння мають покривати європейські держави та Канада», — наголосив Трамп.

Цей підхід вже активно реалізовується в новій стратегії США: фінансова відповідальність за підтримку України покладається на партнерів у НАТО, перш за все — Європу.

🤝 «Рамштайн» і нова роль Шмигаля

29-те засідання Контактної групи, що пройшло під координацією Німеччини та Великої Британії, стало першим у новій посаді для українського колишнього прем’єр-міністра України та нинішнього міністра оборони України – Дениса Шмигаля.

У своєму виступі він назвав ключовими завданнями на найближчий час:

стабільне постачання систем ППО;

розширення артилерійських спроможностей;

збільшення виробництва зброї в Україні.

💥 ППО та боєприпаси: нові обіцянки союзників

На тій же зустрічі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що ФРН і США спільно забезпечать Україну п’ятьма зенітно-ракетними комплексами «Patriot».

Крім того, Велика Британія за останні два місяці передала Україні боєприпасів на суму понад 150 млн фунтів стерлінгів. Це понад 200 мільйонів доларів — здебільшого для систем протиповітряної оборони та артилерії.

☝️ Також нагадаємо, що Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін досі не отримав від США чітких гарантій або строків поставки систем протиповітряної оборони «Patriot», які мають замінити комплекси, призначені для передачі Україні.