Ремонт Київської телевежі: головні витрати — на іноземні ліфти і вікна

29 травня Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення підписав угоду з ТОВ «Тіас-Буд» на ремонт Київської телевежі загальною вартістю 180,86 млн грн. Про це повідомляє ресурс «Наші гроші» з посиланням на систему Prozorro.

Ремонтні роботи планується реалізувати у 2025 році — зокрема, буде відновлено окремі конструктивні елементи телевежі. Найдорожчими пунктами в договорі стали два ліфти китайського виробництва:

пасажирський Shanghai Mitsubishi TV Tower MONA-MDD410 вантажопідйомністю 1000 кг — 31,84 млн грн

вантажопідйомністю 1000 кг — вантажний Institute 713 MONA HGT-250-250126 вантажопідйомністю 250 кг — 23,05 млн грн

🪟 Крім того, на українські алюмінієві вікна різних розмірів передбачено 12,03 млн грн. Середня вартість одного квадратного метра становить 52 661 грн.

🧱 Матеріали бренду Sika, ринкових цін на які в Україні не виявлено, обійдуться державі у 7,67 млн грн.

🚪 Ще 6,67 млн грн спрямують на виготовлення алюмінієвих дверей та дверей на алюмінієвому каркасі.

☝️ Закупівлю було здійснено без конкуренції, оскільки жодна інша компанія не подала заявки на відкриті торги.

🏢 ТОВ «Тіас-Буд» зареєстроване у Львові й належить Ігорю Токарівському. Компанія спеціалізується на будівництві базових станцій мобільного зв’язку, ІТ-рішеннях, будівельно-монтажних роботах та аварійно-відновлювальних послугах. З 2017 року фірма отримала державних підрядів на понад 207 млн грн.

💥 Нагадаємо, 1 березня 2022 року російські війська вдарили по структурах телевежі кількома ракетами. Внаслідок обстрілу одна ракета поцілила в апаратну, інша — в трансформаторну підстанцію, яка забезпечує вежу електрикою. Загинуло 5 людей, ще 5 отримали поранення.

Тим часом Бюро економічної безпеки (БЕБ) нещодавно виявило порушення на понад 170 млн грн у тендерах на капремонт будівель столичного коледжу. Ту закупівлю скасували.

☝️ Також раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині завершено досудове розслідування щодо підполковника ЗСУ, який протягом трьох років примушував підлеглих військових працювати на будівництві котеджів для своїх родичів.