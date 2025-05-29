Солдати будували котеджі для матері та тещі підполковника

Дніпропетровщина. Завершено досудове розслідування щодо підполковника ЗСУ, який протягом трьох років примушував підлеглих військових працювати на будівництві котеджів для своїх родичів. Про це 29 травня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році офіцер розпочав будівництво двох приватних будинків для матері та тещі. Замість найму цивільних працівників він залучив солдатів своєї частини, погрожуючи їм відправленням до зони бойових дій у разі відмови.

☝️ Військові покидали розташування частини і періодично виконували будівельні роботи, зокрема на території, де велось активне зведення об’єктів. При цьому їм продовжували нараховувати грошове забезпечення, попри фактичну відсутність на службі.

🔍 У листопаді 2024 року слідчі ДБР провели обшуки на місцях незаконного будівництва. Було вилучено:

документи про нарахування грошового забезпечення; добові наряди та особові справи військових; мобільні телефони та чорнові записи, пов’язані з будівництвом.



💰 Загальна сума збитків державі перевищує 500 тисяч гривень. Для їх компенсації ДБР заявило цивільний позов.

⚖️ Командиру висунуто обвинувачення за перевищення влади та службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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📌 Нагадаємо:

▪️ На Донеччині командир незаконно виплатив підлеглій понад 800 тисяч гривень «бойових».

▪️ У Черкаській області командир частини допустив безпідставне нарахування майже 6 мільйонів гривень 91 військовому, який не брав участі у бойових діях.

▪️На Волині завершено досудове розслідування щодо командира військової частини, службова недбалість якого призвела до незаконного нарахування понад 1,2 млн гривень “бойових” доплат.