Рада зробила крок до впровадження множинного громадянства

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який запроваджує інститут множинного громадянства. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як зазначив депутат, до другого читання документ буде доопрацьований з урахуванням зауважень і пропозицій, включаючи рекомендації Світового Конгресу Українців.
Також передбачено, що Конституційний Суд має висловити свою позицію щодо цього законопроєкту в окремому голосуванні.
Нагадаємо, ще в серпні шостий президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає правові механізми реалізації права на набуття та збереження громадянства України.
Документ уточнює положення множинного громадянства (підданства). Воно допускається у таких випадках:
- набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням;
- набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців;
- набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем;
- автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджуючого документа;
- спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку;
- набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку.
Ця ініціатива спрямована на адаптацію українського законодавства до сучасних викликів та умов, зокрема враховуючи потреби українців за кордоном.
Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ України (МЗС) Дмитро Кулеба у своєму зверненні до Світового конгресу українців зазначав, що множинне громадянство повинне бути елементом державної політики. На його думку, це допоможе зберегти й розвинути всесвітню українську спільноту.
📢“Конче необхідно зберегти їхній зв’язок із Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство”,– сказав попередній глава МЗС.
👉 Також варто нагадати, що Олексія Чернишова, який наразі очолює НАК “Нафтогаз України”, призначено міністром національної єдності України.