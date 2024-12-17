Вівторок, 17 Грудня, 2024
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Рада зробила крок до впровадження множинного громадянства

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада зробила крок до впровадження множинного громадянства

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який запроваджує інститут множинного громадянства. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив депутат, до другого читання документ буде доопрацьований з урахуванням зауважень і пропозицій, включаючи рекомендації Світового Конгресу Українців.

Також передбачено, що Конституційний Суд має висловити свою позицію щодо цього законопроєкту в окремому голосуванні.

Нагадаємо, ще в серпні шостий президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає правові механізми реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

Документ уточнює положення множинного громадянства (підданства). Воно допускається у таких випадках:

      • набуття дитиною громадянства України та іншої держави за народженням;
      • набуття дитиною громадянства усиновлювачів-іноземців;
      • набуття громадянином України іншого громадянства через шлюб з іноземцем;
      • автоматичне набуття іншого громадянства громадянином України через законодавство іншої держави без отримання підтверджуючого документа;
      • спрощене набуття громадянства України іноземцями з держав, включених до відповідного переліку;
      • набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких отримують українське громадянство у спрощеному порядку.

Ця ініціатива спрямована на адаптацію українського законодавства до сучасних викликів та умов, зокрема враховуючи потреби українців за кордоном.

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ України (МЗС) Дмитро Кулеба у своєму зверненні до Світового конгресу українців зазначав, що множинне громадянство повинне бути елементом державної політики. На його думку, це допоможе зберегти й розвинути всесвітню українську спільноту.

📢“Конче необхідно зберегти їхній зв’язок із Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство”,– сказав попередній глава МЗС.

👉 Також варто нагадати, що Олексія Чернишова, який наразі очолює НАК “Нафтогаз України”, призначено міністром національної єдності України.

 

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