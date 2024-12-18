Рада не змогла відкликати Бойка з комітету з питань прав людини

Верховній Раді України не вистачило голосів, щоб ухвалити рішення про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету з питань прав людини. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, за відповідну постанову проголосували лише 217 народних депутатів із необхідних 226.

Подробиці голосування

Серед присутніх лише три парламентарії виступили “проти” відкликання Бойка. Всі вони є членами депутатської групи “Платформа за життя та мир”, яку очолює сам Бойко. Ще 52 депутати не взяли участі у голосуванні.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила у Facebook, що це питання буде винесене на розгляд повторно вже наступного дня.

📢 «Сподіваюсь на результативне голосування», – зазначила вона.

👉 Нагадаємо, 21 квітня 2022 року у Верховній Раді на базі забороненої фракції «Опозиційна платформа — За життя» було створено депутатську групу «Платформа за життя та мир». Лідером цієї групи став Юрій Бойко, який раніше обіймав посаду співголови фракції «ОПЗЖ».

Приводом для реєстрації постанови про відкликання Бойка стало відео, яке депутат опублікував у TikTok 14 грудня. У ньому він заявив про «радикалів» в Україні, які нібито перейменовують усе підряд, забороняють спілкуватися «рідною мовою» та ходити до «своєї церкви». Ці висловлювання викликали різку критику, після чого Бойко записав нове відео, у якому вибачився.

Згодом нардеп публічно назвав путіна воєнним злочинцем і засудив російське вторгнення. При цьому він уточнив, що, на його думку, «радикали» з’явилися в Україні ще за часів президентства Петра Порошенка.

☝️ Також, раніше повідомлялось, що голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрій Бойко прибув до СБУ для допиту.