Четвер, 19 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Рада не змогла відкликати Бойка з комітету з питань прав людини

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада не змогла відкликати Бойка з комітету з питань прав людини

Верховній Раді України не вистачило голосів, щоб ухвалити рішення про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету з питань прав людини. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, за відповідну постанову проголосували лише 217 народних депутатів із необхідних 226.

Подробиці голосування

Серед присутніх лише три парламентарії виступили “проти” відкликання Бойка. Всі вони є членами депутатської групи “Платформа за життя та мир”, яку очолює сам Бойко. Ще 52 депутати не взяли участі у голосуванні.

Рада не змогла відкликати Бойка з комітету з питань прав людини

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила у Facebook, що це питання буде винесене на розгляд повторно вже наступного дня.

📢 «Сподіваюсь на результативне голосування», – зазначила вона.

Рада не змогла відкликати Бойка з комітету з питань прав людини

👉 Нагадаємо, 21 квітня 2022 року у Верховній Раді на базі забороненої фракції «Опозиційна платформа — За життя» було створено депутатську групу «Платформа за життя та мир». Лідером цієї групи став Юрій Бойко, який раніше обіймав посаду співголови фракції «ОПЗЖ».

Приводом для реєстрації постанови про відкликання Бойка стало відео, яке депутат опублікував у TikTok 14 грудня. У ньому він заявив про «радикалів» в Україні, які нібито перейменовують усе підряд, забороняють спілкуватися «рідною мовою» та ходити до «своєї церкви». Ці висловлювання викликали різку критику, після чого Бойко записав нове відео, у якому вибачився.

Згодом нардеп публічно назвав путіна воєнним злочинцем і засудив російське вторгнення. При цьому він уточнив, що, на його думку, «радикали» з’явилися в Україні ще за часів президентства Петра Порошенка.

☝️ Також, раніше повідомлялось, що голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрій Бойко прибув до СБУ для допиту.

Попередня стаття
Жоден лідер не має права вести переговори з путіним – Зеленський
Наступна стаття
Зеленський прибув до Брюсселя для важливих переговорів
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Ефективний фактчекінг за допомогою ШІ: рекомендації StopFake

СТОПФЕЙК

Судитимуть зрадника з Луганська, який воював проти України

КРИМІНАЛ

4000 скарг на дії ТЦК – уповноважений з прав людини

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Брюсселя для важливих переговорів

ВЛАДА

На фронті за сьогодні вже 138 боїв: найгарячіше – на курщині та Покровському напрямку

ПОДІЇ

Європа можу відправити 100 тисяч військових в Україну після припинення вогню – Reuters

ПОДІЇ

Жоден лідер не має права вести переговори з путіним – Зеленський

ВЛАДА

Україна отримала 4,1 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

ЕКОНОМІКА

У річці Тиса знайшли тіло чоловіка – ДПСУ

КОРДОН

Майже 80% ключових комплектуючих іноземного виробництва. Експерти КНДІСЕ завершили ідентифікацію усіх компонентів російської ракети Х-69

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"