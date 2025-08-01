путін повторно висунув ультимативні умови «миру» для України

З’явилась інформація, що росія, нібито, залишається відкритою до мирного діалогу з Україною. Однак, так звані ультимативні умови «припинення війни» залишаються незмінними. Про це заявив російський диктатор володимир путін 1 серпня в ефірі російських телеканалів.

☝️ За його словами, йдеться не про «вимоги», а про «цілі росії», які були чітко сформульовані ще в червні 2024 року на зустрічі з керівництвом МЗС рф.

📢 «Так, ці умови (припинення війни в Україні – ред.), безумовно, залишилися колишніми. Це ж не умови, а цілі, я сформулював цілі росії. До того моменту нам говорили, що незрозуміло, чого росія хоче, ось ми їх сформулювали в червні минулого року на зустрічі з керівництвом міністерства закордонних справ», — сказав путін.

У тому ж виступі путін згадав про переговорний процес у Стамбулі, назвавши його «позитивним», і додав, що слід говорити про встановлення «довгострокового миру», який, за його словами, не матиме «тимчасових обмежень».

🔻 Щодо коментарів стосовно «ультиматуму» з боку президента США Дональда Трампа, путін від прямої відповіді ухилився. Проте заявив: «Всі розчарування зі сторони будь-кого виникають від надлишкових очікувань».

📢 «Ну, в принципі, можна чекати. Якщо керівництво України вважає, що зараз не час, а треба почекати — будь ласка, ми готові чекати», — цинічно додав кремлівський незмінний очільник.

📌 Нагадаємо, в червні 2024 року путін уже озвучував ці самі «умови» для переговорів. Зокрема, йдеться про:

виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які рф вважає «новими регіонами»;

відмову України від вступу до НАТО;

проголошення нейтрального статусу;

проведення так званої «демілітаризації» та «денацифікації».

За словами путіна, лише після виконання цих пунктів росія буде готова розпочати перемовини.

☝️ Також нагадаємо, що імперські амбіції путіна були сформовані ще до його приходу до влади. Про це свідчать архівні документи, знайдені в Міністерстві закордонних справ Німеччини.