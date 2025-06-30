Понеділок, 30 Червня, 2025
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Прикордонники зупинили спробу втечі чоловіків з України

Денис Молотов
Денис Молотов
Прикордонники зупинили спробу втечі чоловіків з України

У неділю, 29 червня, українські прикордонники припинили чергову спробу чоловіків здійснити втечу з України шляхом незаконного перетину кордону. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Черговий інцидент стався приблизно за 400 метрів від українсько-угорського кордону. Серед затриманих — четверо чоловіків із Запорізької області та двоє мешканців Тернопільщини.

За інформацією оперативників, затримані чоловіки скористалися послугами організаторів незаконного переправлення, яких знайшли через соціальні мережі.

☝️ Кожен із них мав заплатити переправникам по 120 тисяч гривень. За ці гроші «посередники» дистанційно координували переміщення чоловіків, надаючи точні вказівки щодо маршрутів в обхід контрольних пунктів.

🛑 На всіх затриманих складено адміністративні протоколи за статтею 204-1 КУпАП — «Спроба незаконного перетинання державного кордону України». Наразі справи передано до суду, а особи, які організували незаконне переправлення, встановлюються.

У ДПСУ зазначили, що незаконний перетин кордону залишається одним із найпоширеніших способів втечі з України задля уникнення мобілізації.

👉 Раніше повідомлялося, що двоє чоловіків із Харківської області протягом 14 днів намагалися незаконно потрапити до Румунії, проте були затримані прикордонниками на Закарпатті.

👉 На Закарпатті затримано групу чоловіків призовного віку, які намагалися втекти з України шляхом незаконного перетину кордону з Угорщиною. Також прикордонникам вдалось схопити двох осіб, причетних до організації їх переправлення.

За попередніми даними, вербування охочих якось виїхати за кордон здійснювалося організаторами через соцмережі та знайомих. «Клієнтів» шукали по всій Україні та надалі скеровували їх дії.

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