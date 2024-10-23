Прокурори з інвалідністю: найбільше у Хмельницькій та Черкаській областях

В Офісі генерального прокурора повідомили перші результати службового розслідування можливих зловживань під час отримання груп інвалідності прокурорами. Найбільший відсоток прокурорів зі статусом особи з інвалідністю зафіксовано в Черкаській та Хмельницькій областях. Про це стало відомо з офіційного повідомлення Офісу генпрокурора у середу, 23 жовтня.

📢 «За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій. Згідно з опрацьованою на даний момент інформацією, у Черкаській області 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості прокурорів, які там працюють. 59 із них отримали його до повномасштабного вторгнення. На Хмельниччині такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення», – зазначили в Офісі генпрокурора.

В інших регіонах показники суттєво нижчі, і в решті прокуратур України цей відсоток не перевищує 10%. У 18 прокуратурах частка прокурорів з інвалідністю становить менше ніж 5%, у 11 – від 5 до 10%. В Офісі генпрокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю, що становить 2,5% від загальної кількості працівників центрального апарату. У відомстві підкреслили, що кожен випадок буде детально перевірений як у межах службового розслідування, так і в рамках кримінального провадження.

📌 22 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що у випадках виявлення фейкових інвалідностей серед чиновників будуть порушувати кримінальні справи.

📌 16 жовтня головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав, що в Хмельницькій області 49 прокурорів, ймовірно, отримали інвалідність другої групи за сприяння голови обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під слідством.

☝️ Нагадаємо, що 4 жовтня Офіс генерального прокурора повідомив, що голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина, чиновника обласного управління Пенсійного фонду, викрили на незаконному збагаченні. У них було вилучено майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.