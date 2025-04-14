Понеділок, 14 Квітня, 2025
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Президент Фінляндії закликав до нових санкцій проти рф після удару по Сумах

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент Фінляндії закликав до нових санкцій проти рф після удару по Сумах

Після трагічного російського удару по українському місту Суми, що стався 13 квітня, президент Фінляндії Александр Стубб закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти країни-агресора. Відповідний заклик глава держави опублікував у соціальній мережі X (колишній Twitter) у неділю.

📢 «росія й далі веде свою жорстоку війну вторгнення. Сьогодні знову сталися трагічні події – у Сумах загинули мирні жителі. Цей акт терору вкотре доводить: москва ігнорує як міжнародне, так і гуманітарне право», — написав Стубб.

Президент Фінляндії також наголосив, що війну необхідно припинити якнайшвидше, і це стане можливим лише за умов рішучого міжнародного тиску на російську федерацію. Стубб закликав до безумовного припинення вогню та посилення санкційного тиску, щоб змусити кремль сісти за стіл справжніх переговорів.

📢 «Ми повинні припинити цю війну. Безумовне припинення вогню має розпочатися негайно. Щоб змусити її (рф – ред.) серйозно взятися за переговори, санкції проти росії мають бути ще більше посилені», — наголосив президент Фінляндії.

💢 Заклик Александра Стубба збігається з хвилею міжнародної реакції на чергову російську ракетну атаку на українське місто. Свої заяви також зробили:

  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • президент Латвії Едгарс Рінкевичс;
  • міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен;
  • президентка Молдови Майя Санду;
  • голова Європейської Ради Антоніу Кошта;
  • а також спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог, який назвав удар по Сумах «такою атакою, що переходить будь-яку межу пристойності».

☝️ Також нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ Австрії зробили жорстку заяву щодо ракетної атаки на Суми, яка сталася у Вербну неділю, 13 квітня. У відомстві підкреслили, що росія знову продемонструвала повну зневагу до життя мирних жителів та норм міжнародного права.

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