Австрія засудила удар по Сумах: «Повна зневага до людського життя»

У Міністерстві закордонних справ Австрії зробили жорстку заяву щодо ракетної атаки на Суми, яка сталася у Вербну неділю, 13 квітня. У відомстві підкреслили, що росія знову продемонструвала повну зневагу до життя мирних жителів та норм міжнародного права.

Про це йдеться у публікації на офіційній сторінці МЗС Австрії у соцмережі X, зробленій у неділю, 13 квітня.

📢 «Нищівний напад на мирних жителів у Сумах, коли вони зібралися на Вербну неділю, є ще одним болісним нагадуванням про повну зневагу Росії до людського життя та міжнародного права. Наші серця переживають за поранених і близьких жертв. Австрія з Україною!», — заявили у міністерстві.

У дописі також зазначено, що Австрія висловлює співчуття українцям і підтверджує свою солідарність з Україною.

На цю заяву оперативно відреагувало українське дипломатичне відомство, подякувавши Австрії за підтримку у важкий момент.

У понеділок, 14 квітня, в усіх закордонних дипломатичних установах України будуть приспущені державні прапори — як знак скорботи за жертвами трагедії в Сумах.

📌 Нагадаємо, що на удар по Сумах вже відреагували світові лідери, зокрема:

Президент Франції Еммануель Макрон;

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс;

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен;

Президентка Молдови Майя Санду;

Голова Євроради Антоніу Кошта.

❗Також на трагедію висловився спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог, який назвав російський ракетний удар по Сумах «такою атакою, що переходить будь-яку межу пристойності».

☝️ Нагадаємо, 13 квітня російські загарбники завдали удару балістичними ракетами по самому центру Сум. За офіційними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), загинуло 34 людини, серед них дві дитини. Кількість поранених також зростає — 117 людей, включно з 15 дітьми.