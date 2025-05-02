П’ятниця, 2 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Повітряні сили повідомили про масовану атаку дронами по Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Повітряні сили повідомили про масовану атаку дронами по Україні

У ніч на п’ятницю, 2 травня, російська армія здійснила масовану атаку дронами на територію України. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 150 ударних безпілотників і дронів-імітаторів різних типів. З них – 64 було знищено засобами протиповітряної оборони.

📢 «Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (та інших безпілотників) на сході, півдні та в центрі країни», — зазначили в офіційному зведенні Повітряних сил.

Окрім зенітних ракетних підрозділів, до відбиття атаки дронами залучались також авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили повідомили про масовану атаку дронами по Україні☝️ Ще 62 ворожі безпілотники-імітатори було локаційно втрачено. Як зазначають військові, – без негативних наслідків.

Відомо, що внаслідок ударів постраждали регіони на сході та південному сході країни. Зокрема, зафіксовано атаку дронами на Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку області.

⚠️ Найбільшої шкоди зазнало Запоріжжя. За офіційними даними, місто піддалося щонайменше 10 ударам дронів, що спричинили кілька масштабних пожеж та суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури.

📢 «Унаслідок російської атаки постраждали 29 людей, серед них — 13-річний хлопчик», — повідомили місцеві органи влади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

«Звєзда» на росії уражена безпілотниками – ЦПД

ВІЙНА

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

ПОДІЇ

Франція і Польща укладуть нову всеосяжну оборонну угоду – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Посівна-2025: в Україні вже засіяно понад 3,25 млн га ярових культур

ЕКОНОМІКА

Трамп оголосив перемогу США у Другій світовій війні

ПОЛІТИКА

Вибухи в Криму: повідомляють про атаки на аеродроми та ППО

ВІЙНА

ЄС готуює санкції проти росії за відмову припинити вогонь

ВАЖЛИВО

Атака дронами на Запоріжжя: росіяни завдали щонайменше 10 ударів, є постраждалі

ВАЖЛИВО

Утримувати АОЗ і ДОТ після війни буде задорого: в Міноборони пояснили обʼєднання двох агенцій

ПОДІЇ

США відмовляються від ролі посередника у врегулюванні війни в Україні

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип