Повітряні сили повідомили про масовану атаку дронами по Україні

У ніч на п’ятницю, 2 травня, російська армія здійснила масовану атаку дронами на територію України. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 150 ударних безпілотників і дронів-імітаторів різних типів. З них – 64 було знищено засобами протиповітряної оборони.

📢 «Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (та інших безпілотників) на сході, півдні та в центрі країни», — зазначили в офіційному зведенні Повітряних сил.

Окрім зенітних ракетних підрозділів, до відбиття атаки дронами залучались також авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

☝️ Ще 62 ворожі безпілотники-імітатори було локаційно втрачено. Як зазначають військові, – без негативних наслідків.

Відомо, що внаслідок ударів постраждали регіони на сході та південному сході країни. Зокрема, зафіксовано атаку дронами на Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку області.

⚠️ Найбільшої шкоди зазнало Запоріжжя. За офіційними даними, місто піддалося щонайменше 10 ударам дронів, що спричинили кілька масштабних пожеж та суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури.

📢 «Унаслідок російської атаки постраждали 29 людей, серед них — 13-річний хлопчик», — повідомили місцеві органи влади.