Потужний вибух у порту Шахід Раджаї на півдні Ірану: понад 560 постраждалих

На півдні Ірану, в місті Бендар-Аббас, стався надзвичайно потужний вибух у порту Шахід Раджаї. За даними телеканалу France24, який посилається на місцеві ЗМІ, вибух у порту призвів до поранення щонайменше 560 осіб.

📢 Представник порту Есмаїл Малекізаде повідомив: «Вибух стався в частині дока порту Шахід Раджаї, і ми зараз гасимо пожежу». Сотні постраждалих вже доставлені до найближчих лікарень та медичних центрів.

☝️ У заяві митної служби порту наголошується, що причиною вибуху у порту могла стати пожежа на складі зберігання небезпечних та хімічних матеріалів.

Порт Шахід Раджаї розташований більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Тегерана і вважається найбільшим та найсучаснішим контейнерним портом Ірану. Він знаходиться за 23 кілометри на захід від Бендар-Аббаса, столиці провінції Хормозган, та на північ від Ормузької протоки, через яку транспортується п’ята частина світової нафти.

Іранське державне телебачення показало кадри густого чорного диму, що здіймається над портом, де розташовані численні контейнери.

Влада Ірану оголосила про початок офіційного розслідування, щоб з’ясувати причини вибуху в порту та оцінити масштаби заподіяної шкоди.

📢 «Через дві години після потужного вибуху в порту Бендер-Аббаса там інтенсивно палає щось. Дуже схоже на нафту або мазут у великих кількостях. За деякими даними, загорілося, а потім і вибухнуло вантажне судно, на борту якого був вантаж перхлорату натрію. Він використовується для створення твердопаливних ракетних двигунів. Аж 24 контейнери з Китаю прибуло. Але сам перхлорат натрію не вибухає, хоча він і є потужним окислювачем; для вибуху його потрібно змішати з пальним (практично будь-яким, при контакті з цією речовиною мазут самозаймається миттєво), причому змішати дуже швидко», – зазначають користувачі соцмереж

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☝️ Нагадаємо, у березні минулого року в Бендар-Аббасі стався вибух на нафтопереробному заводі, який забрав життя десяти людей.

📌 Раніше також міноборони Ірану підтвердило вибух на підприємстві з виробництва боєприпасів через атаку безпілотників.

📌 22 квітня стало відомо про вибух на арсеналі ГРАУ у Володимирській області на росії зафіксували очевидці. Влада повідомила про евакуацію мешканців і обмеження руху.