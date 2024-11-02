Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Київщині

Енергетики продовжують відновлювальні роботи на Київщині після пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атаки російських безпілотників (БпЛА), що сталася 2 листопада. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

📢 «Ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці. Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики. Енергетики ДТЕК оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту», – уточнили представники енергетичної компанії.

Крім того, внаслідок атаки постраждали розподільчі мережі у Бучанському районі на Київщині, де електропостачання також вдалося оперативно відновити. Третє пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовано біля Вишгорода, і ремонтні бригади продовжують усувати наслідки.

2 листопада російські військові запустили по території України десятки дронів, більшість із яких сили ППО змогли збити. Проте уламок одного з них спричинив пожежу в багатоповерхівці у Києві, де постраждали двоє людей.

Загалом пошкодження були зафіксовані у шести районах. Повітряна тривога в столиці тривала понад п’ять годин і знову почалась о 10:30.