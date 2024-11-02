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Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Київщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на Київщині

Енергетики продовжують відновлювальні роботи на Київщині після пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атаки російських безпілотників (БпЛА), що сталася 2 листопада. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

📢 «Ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці. Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики. Енергетики ДТЕК оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту», – уточнили представники енергетичної компанії.

Крім того, внаслідок атаки постраждали розподільчі мережі у Бучанському районі на Київщині, де електропостачання також вдалося оперативно відновити. Третє пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовано біля Вишгорода, і ремонтні бригади продовжують усувати наслідки.

2 листопада російські військові запустили по території України десятки дронів, більшість із яких сили ППО змогли збити. Проте уламок одного з них спричинив пожежу в багатоповерхівці у Києві, де постраждали двоє людей.

Загалом пошкодження були зафіксовані у шести районах. Повітряна тривога в столиці тривала понад п’ять годин і знову почалась о 10:30.

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