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Пораховано 100% протоколів у Молдові: Санду отримала перемогу

Денис Молотов
Денис Молотов
Пораховано 100% протоколів у Молдові: Санду отримала перемогу

Центральна виборча комісія Молдови завершила підрахунок усіх 100% бюлетенів другого туру президентських виборів. Чинна президентка країни Мая Санду отримала 55,33% голосів, у той час, як проросійський кандидат Олександр Стояногло — 44,59%.

📢 «Вчора молдавани зробили вирішальний крок вперед на нашому європейському шляху. Але боротьба за демократію в Молдові — і в усьому регіоні — триває. Народу Грузії: я захоплююся вашою стійкістю та рішучістю побудувати вільне європейське майбутнє. Тримайся — Молдова з тобою», — зазначила Санду на платформі X (колишній Twitter) після оприлюднення результатів.

📊 Явка на виборах у Молдові перевищила 54%, з найбільшою активністю серед виборців у віці 36-65 років. Санду вдалося перемогти завдяки голосам та підтримці діаспори: за кордоном вона здобула 82,83% голосів проти 17,17% у Стояногло. На території Молдови більшість виборців, 51,19%, підтримали Стояногло, тоді як за Санду проголосували 48,81%.

Пораховано 100% протоколів у Молдові: Санду отримала перемогу

4 листопада шостий президент України Володимир Зеленський привітав Санду з перемогою. Нагадаємо, що в першому турі, який відбувся 20 жовтня, Санду отримала 42,49% голосів, а Стояногло — 26,95%.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у неділю, 20 жовтня, в Молдові розпочалися президентські вибори. Виборчі дільниці по всій країні відкриті з самого ранку, де громадяни можуть не лише обирати нового главу держави, але й висловити свою думку на референдумі стосовно вступу країни до Європейського Союзу

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