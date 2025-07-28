Польські залізничники погрожують протестами

Польські працівники залізниці готуються вийти на вулиці з масштабною протестною акцією, яка запланована на понеділок, 28 липня. Вона триватиме чотири години — з 10:00 до 14:00 — і може викликати транспортний колапс у низці регіонів. Про це повідомляє місцеве видання RMF FM.

Організаторами виступають декілька впливових профспілкових об’єднань, які представляють працівників залізничної галузі. Їхня мета — домогтися реакції уряду на низку проблем, що накопичилися у транспортному секторі. Учасники планують проводити пікети, а також частково блокувати дороги в найважливіших логістичних точках країни. Йдеться принаймні про десять воєводств, включно з Мазовецьким, Малопольським і Сілезьким регіонами.

Причини протесту є системними і не новими. Профспілки наголошують, що державна політика останніх років веде до занепаду залізничного сектору. Залізничники заявляють про «антизалізничний» підхід з боку уряду. Зокрема, обурення викликає підвищення тарифів за доступ до залізничної інфраструктури, що збільшує витрати операторів. Окрім того, ціни на тягову електроенергію досягли рекордного рівня, і це робить перевезення економічно невигідними. За словами працівників, у таких умовах підприємства втрачають прибуток, а працівники — роботу.

Лідери профспілкових організацій попереджають: якщо держава й надалі ігноруватиме їхні вимоги, це може призвести до серйозних наслідків. Серед них — повний параліч залізничних перевезень та хвиля скорочень. Вони вимагають негайного початку переговорів з урядом, а також перегляду всієї економічної моделі, за якою нині функціонує галузь.

Характер протестів

Попри масштаб, організатори наполягають, що акція буде мирною. Водночас вони не приховують: блокування ключових автомагістралей може серйозно ускладнити логістику в багатьох регіонах. Йдеться не лише про міжміські перевезення, але й про транзитні маршрути, що проходять поблизу кордону. Учасники протесту припускають, що постраждати можуть як пасажири, так і перевізники — особливо міжнародні.

Поки що польська влада офіційно не коментує заплановану акцію. Жодних заяв від урядовців щодо можливих переговорів із профспілками також не надходило.

На тлі соціальної напруги в транспортному секторі, Польща одночасно отримала новий фінансовий імпульс у сфері оборони. Сполучені Штати ухвалили рішення надати Варшаві кредит у розмірі 4 мільярдів доларів. Ці кошти буде спрямовано на модернізацію польських збройних сил, зокрема для закупівлі озброєння й техніки.