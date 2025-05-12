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Поляки заблокували пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ

Денис Молотов
Денис Молотов
Поляки заблокували пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ

У понеділок, 12 травня, з 16:00 за київським часом польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску Дорогуськ, що на кордоні з українським Ягодином. Про це офіційно повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

📢 «З 16:00 години (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску Дорогуськ, що навпроти українського пункту пропуску Ягодин.</strong> Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в’їзд та один – на виїзд», — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Поляки заблокували пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ☝️ Окремо наголошено, що автобуси, а також вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, зможуть проїжджати безперешкодно.

🚫 Станом на зараз рух вантажівок в обох напрямках через Ягодин-Дорогуськ фактично зупинено. Прикордонники просять водіїв враховувати це при плануванні своїх маршрутів.

📆 Нагадаємо, раніше стало відомо про плани польських перевізників заблокувати цей пункт пропуску. За попередніми даними, акція може тривати до чотирьох місяців.

☝️ Також нагадаємо, що 23 листопада польські аграрії знову розпочали протест на кордоні з Україною. Тоді протестувальники заблокувавши пункт пропуску “Медика-Шегині” для вантажного транспорту.

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