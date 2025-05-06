Окупанти вдарили по житловому сектору Херсонщини, загив чоловік

Увечері понеділка, 5 травня, російські окупаційні війська здійснили обстріл села Томина Балка, що розташоване неподалік Херсона. У результаті ворожої атаки загинув місцевий житель. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

📢 «Сьогодні близько 17:00 ворог вкрив вогнем Томину Балку. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Внаслідок цього загинув 72-річний чоловік», — зазначив очільник області.

☝️ За його словами, на момент обстрілу пенсіонер перебував на власному подвір’ї.

Інформація про інші можливі руйнування чи постраждалих наразі уточнюється. На місці працювали рятувальники та правоохоронці.

📢 «російські військові били по соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, складське приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення», – надали в ОВА оновлену інформацію.

⚠️ Нагадаємо, що цього ж дня увечері російські загарбники атакували також Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок чергової ворожої атаки, за попередніми даними, загинула одна людина, ще одну — поранено. В регіоні зафіксовано численні руйнування об’єктів цивільної інфраструктури та приватних будинків. Також виникли пожежі, які рятувальники швидко ліквідували.