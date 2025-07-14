Планують виплати компенсацій за житло на ТОТ, але не всім

В Україні розпочинається перший етап виплат компенсацій за житло для громадян, які втратили доступ до своєї нерухомості через тимчасову окупацію. Про це 14 липня повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Під час Міжнародної конференції з відновлення URC2025 досягнуто домовленостей про залучення Банку розвитку Ради Європи до запуску механізму компенсацій. У межах цих домовленостей буде виділено 80 мільйонів євро для першого етапу виплат через програму єВідновлення.

☝️ Йдеться про допомогу громадянам, які не мають доступу до житла на ТОТ, але залишаються його законними власниками. Згідно з умовами, компенсацію можна використати на придбання нового житла, зокрема через іпотечну програму, за умови відсутності іншого житла на підконтрольній території.

📢 «Компенсацію можна буде використати для купівлі житла, зокрема за іпотечною програмою, якщо людина не має іншого житла на підконтрольній території. На першому етапі ініціатива охоплюватиме учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих захисників і захисниць України. Ми вперше запускаємо інструмент, який враховує специфіку втрати житла на ТОТ і дає змогу людям отримати підтримку», – сказав віцепрем’єр.

Він також повідомив, що з Банком розвитку Ради Європи підписано ще одну угоду на 100 мільйонів євро, яка передбачає компенсації за знищене житло в межах тієї ж програми.

📢 «За сертифікатом людина може придбати квартиру, приватний будинок або інвестувати у будівництво нового житла замість зруйнованого внаслідок російської агресії. Це дозволить надати підтримку приблизно 3000 родин, тобто 7000 людей», – підкреслив міністр.

☝️ Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив, що під час конференції URC2025 у Римі було досягнуто домовленостей із партнерами щодо залучення додаткових 3,6 мільярда євро. Кошти будуть спрямовані на проєкти у сферах житла, енергетики, транспорту, теплопостачання, медицини, освіти, інфраструктури і підтримки громад.

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