Четвер, 3 Липня, 2025
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Уряд звільнив Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд звільнив Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена

Кабінет Міністрів України погодив звільнення Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови. Причина — завершення п’ятирічного терміну його перебування на цій посаді.

📢 «Кабмін ухвалив рішення про звільнення Тараса Дмитровича Кременя у зв’язку із завершенням строку повноважень»,повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у середу, 2 липня.

Відповідно до рішення уряду, звільнення набуде чинності 8 липня — саме в цей день закінчується каденція Кременя, яка тривала з липня 2020 року.

Посада Уповноваженого із захисту державної мови була презентована, як ключова для реалізації мовної політики в Україні. Вона передбачала контроль за дотриманням Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

📝 Згідно із законом, кандидатури на цю посаду можуть висувати:
  • Міністерство культури та інформаційної політики;
  • Міністерство юстиції;
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Призначення відбувається рішенням Кабміну на основі відкритого рейтингового голосування.

☝️ Раніше в українському парламенті лунали заклики до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця повторно подати кандидатуру Тараса Кременя для розгляду урядом. Проте наразі невідомо, чи буде Кремінь номінований повторно.

🔻 Крім того, як уже повідомлялось, шостий президент України Володимир Зеленський нещодавно анонсував низку кадрових змін у державному управлінні, зокрема в дипломатичному секторі.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача.

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