План Перемоги є мостом до Саміту миру – Зеленський

План Перемоги є важливим етапом та мостом на шляху до Саміту миру та завершення війни з росією. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, як повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» у суботу, 21 вересня.

📢 «План Перемоги передбачає швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів – від сьогодні і до кінця грудня. Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони», – підкреслив він.

Зеленський назвав цей План Перемоги «мостом до Саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни».

Він пояснив, що цей «Міст, який посилює Україну. Посилює її політично, з точки зору зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни».

Зеленський також повідомив, що план буде представлено президенту США Джо Байдену, кандидатам на президентську посаду Камалі Гарріс та Дональду Трампу, а також іншим міжнародним партнерам.

📢 «І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони повинні про це знати», – додав шостий президент України.

Зеленський також зазначив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану перемоги, а третій пункт передбачає конкретне зміцнення України в питаннях озброєння.

📢 «По-перше, однозначне місце України в архітектурі безпеки світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов’язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї», – деталізував Зеленський основні кроки плану.

Він додав, що в документі також передбачено економічний аспект. «Скажімо так, наш спільний економічний розвиток», – зазначив він.

👉 Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про готовність Плану Перемоги. Деякі ЗМІ напередодні вже встигли розкрити певні деталі цього Плану.