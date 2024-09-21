Субота, 21 Вересня, 2024
24.3 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВЛАДАПлан Перемоги є мостом до Саміту миру - Зеленський
ВЛАДА

План Перемоги є мостом до Саміту миру – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
План Перемоги є мостом до Саміту миру - Зеленський

План Перемоги є важливим етапом та мостом на шляху до Саміту миру та завершення війни з росією. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, як повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» у суботу, 21 вересня.

📢 «План Перемоги передбачає швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів – від сьогодні і до кінця грудня. Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони», – підкреслив він.

Зеленський назвав цей План Перемоги «мостом до Саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни».

Він пояснив, що цей «Міст, який посилює Україну. Посилює її політично, з точки зору зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни».

Зеленський також повідомив, що план буде представлено президенту США Джо Байдену, кандидатам на президентську посаду Камалі Гарріс та Дональду Трампу, а також іншим міжнародним партнерам.

📢 «І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони повинні про це знати», – додав шостий президент України.

Зеленський також зазначив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану перемоги, а третій пункт передбачає конкретне зміцнення України в питаннях озброєння.

📢 «По-перше, однозначне місце України в архітектурі безпеки світу. Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов’язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї», – деталізував Зеленський основні кроки плану.

Він додав, що в документі також передбачено економічний аспект. «Скажімо так, наш спільний економічний розвиток», – зазначив він.

👉 Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про готовність Плану Перемоги. Деякі ЗМІ напередодні вже встигли розкрити певні деталі цього Плану.

Попередня стаття
Графіків відключень не планується, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 5 областях – Міненерго
Наступна стаття
У Києві знову спостерігається забрудненість повітря – КМДА
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На росії горить база ПВК «Вагнер» – соцмережі

ПОДІЇ

Не лише фортифікації: як забезпечується безпека та оборона на Київщині

ПОДІЇ

У Києві знову спостерігається забрудненість повітря – КМДА

СУСПІЛЬСТВО

Графіків відключень не планується, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 5 областях – Міненерго

ПОДІЇ

Після дронової атаки на складах боєприпасів у двох областях рф повідомляють про пожежі і детонацію, вибухи чули і в Криму

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 123 ворожих атаки, найінтенсивніші бої на Курахівському напрямку

ПОДІЇ

Фейк: У Польщі немає куди поселити постраждалих від повені через українських біженців

СТОПФЕЙК

Сибіга підбив підсумки турне сусідніми країнами: є домовленості, які відчує ворог

ПОДІЇ

Європейський Союз надасть Україні кредит €35 млрд

ЕКОНОМІКА

Київ був на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ