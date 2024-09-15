Деталі прану перемоги України повідомив Зеленський

План перемоги України складається з чотирьох ключових пунктів та одного додаткового. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

📢 «Я особисто говоритиму з Джо Байденом перед Самітом миру про те, як нас зміцнити, щоб ми були у сильній позиції. Тому що дипломатичні рішення хороші, якщо ти сильний. Інакше Путін навіть не братиму в цьому участі. І я гадаю, що за інших обставин вони не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну», – підкреслив Зеленський.

Він пояснив, що для України перемога означає бути «дуже сильними та готовими до ефективної дипломатії». Зеленський додав, що саме з цієї причини розробив кілька ключових пунктів.

📢 «Чотири з них – основні. Плюс один, який потрібен нам після війни. Я поділюсь ними з президентом Байденом. Мова про безпеку, геополітичне місце України, дуже сильну військову підтримку України. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки», – сказав Зеленський.

Окремо шостий президент України зазначив, що готовий розглянути пропозиції від команди Байдена, якщо вони допоможуть посилити позиції України.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що план перемоги України спрямований на її посилення, і його необхідно представити на другому Саміті миру, щоб змусити росію перейти до дипломатичного завершення війни.

Зеленський також повідомив, що Україна представить цей план президенту США Джо Байдену, а також Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

👉 Нагадаємо, що, за словами Зеленського, російська Курська область також входить до плану перемоги України, який включає чотири основні напрями.