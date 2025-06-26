Четвер, 26 Червня, 2025
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План «ковьор»: росіяни повідомляють про вибухи в підмосков’ї

Денис Молотов
Денис Молотов
План «ковьор»: росіяни повідомляють про вибухи в підмосков’ї

Вибухи в підмосков’ї пролунали у ніч проти четверга, 26 червня, – про це повідомили кілька інформаційних Telegram-каналів. За їхніми даними, гучні звуки чули в Істринському районі та в районі Зеленограда.

📢 Як повідомляє канал SHOT, очевидці нарахували щонайменше шість вибухів. У той же час мер москви сергій собянін у своєму офіційному зверненні підтвердив атаку дронів і заявив про збиття двох безпілотників. Ударні дрони, начебто, прямували в бік москви.

📸 У соцмережах поширюються відеозаписи, на яких зафіксовано спалахи та звуки вибухів, що пролунали пізно вночі.

✈️ Водночас у московському аеропорту Внуково було оголошено план «Ковьор». За ним передбачається обмеження або повну зупинку польотів у разі загрози повітряного характеру. Подібні заходи застосовувалися і раніше – особливо після масованих атак дронів у регіоні.

📌 Нагадаємо, що декілька тижнів тому Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про влучання по важливому об’єкту російського ВПК у підмосков’ї. Після цього в столиці рф та її околицях неодноразово вводили підвищений рівень тривоги та тимчасово обмежували роботу аеропортів.

👉 Також відомо, що в місті Новомосковськ Тульської області на росії сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві АТ «НАК Азот» після серії потужних вибухів. Місцеві жителі чули щонайменше п’ять-вісім вибухів, після чого спалахнула велика пожежа. Існують повідомлення, що на територію підприємства влучив безпілотник.

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