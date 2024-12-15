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Північнокорейські солдати зазнають втрат у штурмах на Курщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Північнокорейські солдати зазнають втрат у штурмах на Курщині

У суботу, 14 грудня, стало відомо, що військові Північної Кореї, які залучаються росіянами для штурмових дій у Курській області, вже зазнали перших втрат. Про це повідомило Головне управління розвідки України (ГУР).

📢 «Держава-агресор росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема — у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС рф. Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у розвідці, українські захисники результативно застосували FPV-дрони проти військовослужбовців КНДР на одній із позицій у Курській області. За попередніми оцінками, втрати серед солдатів зведених підрозділів, укомплектованих російськими та північнокорейськими військовими, станом на 14 грудня перевищили 200 осіб.

Атака КНДР під Суджею

Військовий журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео боїв із залученням солдатів Корейської народної армії (КНА) біля Суджі.

📢 «Понад 200 солдатів Корейської народної армії пішли в атаку з кількох напрямків із метою захоплення однієї з посадок. Незважаючи на втрати, штурмові групи противника йшли напролом, не зупиняючись навіть під прицільним вогнем. Евакуація поранених та загиблих не проводилась», — зазначив Бутусов.

За його словами, північнокорейські військові змогли захопити кілька окопів, проте загалом українські захисники зуміли втримати позиції й нині працюють над їхнім відновленням.

Зранку суботи ГУР інформувало, що росія планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області. Цю інформацію підтвердив і шостий президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що Північна Корея стала черговим інструментом агресії кремля.

Північнокорейські солдати зазнають втрат у штурмах на Курщині

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