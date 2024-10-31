Північ Ізраїлю під ракетним обстрілом з боку Лівану, 5 людей загинуло

Райони на півночі Ізраїлю піддалися ракетному обстрілу з боку Лівану. Внаслідок атаки в місті Метула загинули п’ятеро людей, ще один чоловік отримав поранення. Про це повідомляє видання Times of Israel.

За даними видання, жертвами стали працівники місцевого сільськогосподарського підприємства, які перебували у яблуневому саду. Один із загиблих був громадянином Ізраїлю, інші — іноземці. Це найбільша кількість загиблих від початку наземної операції ЦАХАЛу в Лівані, що спричинена обстрілом з іранського боку.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що по району Метули з Лівану було випущено дві ракети. У відповідь у населених пунктах Галілеї оголосили повітряну тривогу. За повідомленнями, угруповання “Хезболла” випустило близько 30 ракет, частину з яких перехопили системи ППО, інші ж впали на відкриту місцевість.

Після масованого обстрілу ізраїльські військові звернулися до жителів Баальбека на північному сході Лівану з закликом негайно евакуюватися через можливі атаки по об’єктах, пов’язаних з «Хезболлою». Жителям запропонували залишити цей район, використовуючи вказані на карті маршрути.

📢 «Ви перебуваєте у зоні бойових дій, де Армія оборони Ізраїлю має намір атакувати та націлюватися на інфраструктуру, активи, споруди та зброю “Хезболли” і не хоче завдавати вам шкоди. Залишаючись у червоній зоні, ви і члени вашої родини наражаєтеся на небезпеку», — звернувся полковник Авічай Адраї.

23 жовтня ізраїльська армія повідомила про ліквідацію наступника лідера ліванської “Хезболли” Хасана Насралли, Хашіма Сафі ад-Діна. А 30 жовтня ізраїльські військові втретє за тиждень завдали удару по житловому будинку в Бейт-Лахії, що на півночі Сектору Гази. Щонайменше 55 осіб загинули. Організація Об’єднаних Націй (ООН) попереджає про катастрофічну ситуацію та ризик голоду на півночі Сектору Гази.