Міжнародна спільнота має підтримати План Маршалла для України після завершення війни з росією. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог під час дискусії напередодні міжнародної конференції з відновлення України URC-2025, яка відбувається в Римі. Про це інформує агентство Укрінформ.

📢 «Після завершення Другої світової війни США запровадили План Маршалла для Європи. І я думаю, ми маємо зробити те саме для України», — наголосив Келлог.

Він зауважив, що реалізація подібної ініціативи буде складним викликом, однак вважає її необхідною для післявоєнного відновлення держави.

☝️ Представник американської адміністрації високо оцінив дії українського президента Володимира Зеленського та його команди, підкресливши: «Вони діяли дуже розумно в непростих обставинах».

Говорячи про ситуацію на фронті, Келлог висловив занепокоєння рівнем насильства, якого зазнає Україна:

📢 «Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів — це вбивство в промислових масштабах».

Для порівняння він згадав, що під час війни у В’єтнамі США втратили 68 тисяч військових. Після чого, було ухвалено політичне рішення припинити бойові дії: «Стоп! Просто зупинімося!».

📢 «І тепер українці погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода», — додав він.

👉 Напередодні, шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Келлогом у рамках конференції URC-2025, де сторони обговорили постачання озброєння, зміцнення ППО, а також нові формати безпекової та економічної підтримки.

📌 Також представник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог заявив про можливість припинення вогню в Україні вже на поточному етапі війни.