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Після атаки рф на Київ Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН

Денис Молотов
Денис Молотов
Після атаки рф на Київ Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову російську агресію після нічного обстрілу Києва, внаслідок якого загинула щонайменше 31 людина, зокрема двоє дітей, і ще понад 150 отримали поранення. Про скликання екстреного засідання повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в четвер, 31 липня.

📢 «путін відкидає зусилля заради миру і прагне затягнути свою війну. Але світ має достатньо сили, аби його зупинити — завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню», — наголосив Сибіга.

☝️ За його словами, засідання Ради Безпеки ООН заплановане на 1 серпня. Його ключова тема — «Підтримання миру та безпеки України».

Міністр також підкреслив, що дії російської влади, зокрема володимира путіна, свідчать про відмову від дипломатичних рішень та намір затягнути війну. Водночас Сибіга переконаний: міжнародна спільнота володіє достатніми ресурсами та єдністю для того, щоб зупинити агресора спільним тиском.

📢 «Це засідання — важлива платформа для вираження глобальної підтримки України та засудження дій росії», — зазначив він.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 31 липня росія здійснила черговий повітряний напад, застосувавши 317 засобів повітряного нападу. Основною ціллю атаки стала українська столиця. ППО та сили радіоелектронної боротьби збили 288 безпілотників і три крилаті ракети типу «Іскандер-К».

Внаслідок обстрілу в Києві загинуло понад 30 людей, з яких двоє — діти. Ще 159 цивільних зазнали поранень. У столиці оголошено день жалоби — 1 серпня.

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