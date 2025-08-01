Після атаки рф на Київ Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН

Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову російську агресію після нічного обстрілу Києва, внаслідок якого загинула щонайменше 31 людина, зокрема двоє дітей, і ще понад 150 отримали поранення. Про скликання екстреного засідання повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в четвер, 31 липня.

📢 «путін відкидає зусилля заради миру і прагне затягнути свою війну. Але світ має достатньо сили, аби його зупинити — завдяки єдиному тиску та принциповій позиції на користь повного, негайного й безумовного припинення вогню», — наголосив Сибіга.

☝️ За його словами, засідання Ради Безпеки ООН заплановане на 1 серпня. Його ключова тема — «Підтримання миру та безпеки України».

Міністр також підкреслив, що дії російської влади, зокрема володимира путіна, свідчать про відмову від дипломатичних рішень та намір затягнути війну. Водночас Сибіга переконаний: міжнародна спільнота володіє достатніми ресурсами та єдністю для того, щоб зупинити агресора спільним тиском.

📢 «Це засідання — важлива платформа для вираження глобальної підтримки України та засудження дій росії», — зазначив він.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 31 липня росія здійснила черговий повітряний напад, застосувавши 317 засобів повітряного нападу. Основною ціллю атаки стала українська столиця. ППО та сили радіоелектронної боротьби збили 288 безпілотників і три крилаті ракети типу «Іскандер-К».

Внаслідок обстрілу в Києві загинуло понад 30 людей, з яких двоє — діти. Ще 159 цивільних зазнали поранень. У столиці оголошено день жалоби — 1 серпня.