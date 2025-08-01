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У Києві після ракетного удару знайшли ще тіла: загиблих вже 31

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві після ракетного удару знайшли ще тіла: загиблих вже 31

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня зросла до 31 людини. Про це 1 серпня повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

☝️ За словами посадовця, вночі та вранці рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки у Святошинському районі тіла ще десятьох загиблих, серед яких — дитина віком два роки.

📢 «Всю ніч і зараз досі тривають пошукові роботи. Наразі у Святошинському районі ще дістають загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох», — зазначили в Київській міській військовій адміністрації, надаючи оновлену інформацію щодо наслідків атаки.

🔻 Станом на ранок 1 серпня, офіційно підтверджено загибель 31 людини, включаючи трьох дітей віком 3, 6 та 17 років. Окрім того, внаслідок атаки постраждали 159 людей, зокрема 16 дітей.

📌 Нагадаємо, в результаті ракетного удару по Києву в ніч на 31 липня було повністю зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового житлового будинку. Також у кількох районах столиці пошкоджень зазнали школа, дитячий садок і лікарня. Тоді повідомлялось, що кількість загиблих у Києві становила одинадцять людей.

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