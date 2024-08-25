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Під російським ударом опинився евакуаційний автомобіль «ФЕНІКС»

Денис Молотов
Денис Молотов
Під російським ударом опинився евакуаційний автомобіль «ФЕНІКС»

Під час проведення евакуації людей з міста Українськ Покровського району автомобіль евакуаційної групи «ФЕНІКС» опинився під ударом ворожого FPV-дрона на одній з автодоріг. Про це повідомила пресслужба ДСНС у неділю, 25 серпня.

На момент атаки в транспортному засобі перебували двоє рятувальників, поліцейський та четверо евакуйованих людей, серед яких була дитина.

📢 «Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. На щастя, люди не постраждали», – зазначили у повідомленні.

📌 Раніше стало відомо, що російські загарбники обстріляли місто Костянтинівка в Донецькій області. В результаті цього загинули п’ятеро мирних жителів, ще шість людей отримали поранення.

📌 Також повідомлялося, що росіяни вбили дроном подружжя у Сумській області. Ворог атакував цивільний автомобіль, в якому знаходилися 35-річний чоловік та його 34-річна дружина.

👉 Нагадаємо, російські окупанти завдали удару безпілотником по автомобілю медичного батальйону «Госпітальєри» у селищі Білий Колодязь. Внаслідок цієї атаки загинули двоє медиків, чоловік та жінка, які перебували в автомобілі.

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