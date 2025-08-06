Під москвою стискається кільце в росіян з ППО – ЗМІ

Міністерство оборони на росії почало відтворювати радянську систему ешелонованої протиповітряної оборони навколо москви, відому як «мале кільце». Система була створена у часи Холодної війни для захисту від можливих атак країн НАТО. Однак тоді, вона так і не знайшла практичного застосування. Про це 5 серпня повідомило російське видання «Настоящее время».

💥 Актуальність цієї ідеї різко зросла після повномасштабного вторгнення росії в Україну, на тлі якого москва дедалі частіше зазнає ударів українських безпілотників.

За підрахунками журналістів, у московській області вже збудовано понад 50 нових позицій із зенітно-ракетними комплексами, зокрема ЗРК “Панцир-С1”. Деякі з них розташовано поблизу великих аеропортів – Домодєдово та Жуковський.

🛣️ Основна лінія розміщення ППО пролягає вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги (ЦКАД) та так званої «малої бетонки». Це радянська транспортна інфраструктура, споруджена приблизно за 50 км від столиці для переміщення ракет до ППО-систем. У такий спосіб Міноборони рф фактично відновлює радянську інфраструктуру, занедбану ще з кінця 1980-х.

🏠 Водночас особливу увагу російська влада приділяє захисту військових та елітних об’єктів: аеродромів (зокрема Чкаловського), баз із системами С-300/С-400, військових об’єктів Міноборони, а також елітних селищ, де мешкають чиновники. Наприклад, ще у 2023 році ЗРК Панцир-С1 розмістили біля кремля та резиденції російського диктатора володимира путіна в Ново-Огарьово.

Тим часом рф намагається посилити свою ППО й у тимчасово окупованому Криму. Загарбники перекидають туди комплекси навіть на шкоду безпеці інших регіонів країни.

👉 Також нагадаємо, що в селищі Удачне, розташованому в Покровському районі Донецької області, військовослужбовець окупаційної російської армії вбив мирного жителя під час спроби евакуації.