Середа, 6 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Під москвою стискається кільце в росіян з ППО – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Під москвою стискається кільце в росіян з ППО - ЗМІ

Міністерство оборони на росії почало відтворювати радянську систему ешелонованої протиповітряної оборони навколо москви, відому як «мале кільце». Система була створена у часи Холодної війни для захисту від можливих атак країн НАТО. Однак тоді, вона так і не знайшла практичного застосування. Про це 5 серпня повідомило російське видання «Настоящее время».

💥 Актуальність цієї ідеї різко зросла після повномасштабного вторгнення росії в Україну, на тлі якого москва дедалі частіше зазнає ударів українських безпілотників.

За підрахунками журналістів, у московській області вже збудовано понад 50 нових позицій із зенітно-ракетними комплексами, зокрема ЗРК “Панцир-С1”. Деякі з них розташовано поблизу великих аеропортів – Домодєдово та Жуковський.

🛣️ Основна лінія розміщення ППО пролягає вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги (ЦКАД) та так званої «малої бетонки». Це радянська транспортна інфраструктура, споруджена приблизно за 50 км від столиці для переміщення ракет до ППО-систем. У такий спосіб Міноборони рф фактично відновлює радянську інфраструктуру, занедбану ще з кінця 1980-х.

🏠 Водночас особливу увагу російська влада приділяє захисту військових та елітних об’єктів: аеродромів (зокрема Чкаловського), баз із системами С-300/С-400, військових об’єктів Міноборони, а також елітних селищ, де мешкають чиновники. Наприклад, ще у 2023 році ЗРК Панцир-С1 розмістили біля кремля та резиденції російського диктатора володимира путіна в Ново-Огарьово.

Тим часом рф намагається посилити свою ППО й у тимчасово окупованому Криму. Загарбники перекидають туди комплекси навіть на шкоду безпеці інших регіонів країни.

👉 Також нагадаємо, що в селищі Удачне, розташованому в Покровському районі Донецької області, військовослужбовець окупаційної російської армії вбив мирного жителя під час спроби евакуації.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Шини на трактор: як вибрати та скільки коштують в Україні

СУСПІЛЬСТВО

Вибухи в Адлері: українські сили вразили стратегічну інфраструктуру рф

ВАЖЛИВО

Відбувся розкол у підтримці Ізраїлю в Конгресі США

ПОЛІТИКА

Комітет Сенату США погодив військову допомогу Україні на $1 млрд

ВАЖЛИВО

87 боїв на фронті: понад третина на Покровському і Північно-Слобожанському та Курському напрямках

ПОДІЇ

Луганщина: понад 52 тисячі повідомлень про втрати майна через російську агресію

ЛУГАНЩИНА

Олексій Середа здобув історичне «срібло» на чемпіонаті Cвіту у стрибках з 10-метрової вишки

СПОРТ

Зеленський повідомив про викриття топ-корупціонерів

ВЛАДА

путін повторно висунув ультимативні умови «миру» для України

ПОЛІТИКА

Зеленський схвалив закони про НАБУ, САП і додаткове фінансування оборони

ВАЖЛИВО

В Україні переглянули бюджет: нові витрати на армію та дрони

ВАЖЛИВО

Трамп повідомив про огидні дії росії та потужні санкції

ВАЖЛИВО

Зеленський про ніч масованої російської атаки на Київ

ВЛАДА

Громади на Луганщині підтримують підприємців – ОВА

ЛУГАНЩИНА

рф та Китай почали спільні морські навчання біля Владивостока

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"