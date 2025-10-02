Четвер, 2 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Перша людина у Світі зі статком у 500 мільярдів доларів

Денис Молотов
Денис Молотов
Перша людина у Світі зі статком у 500 мільярдів доларів

Американський підприємець, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою людиною на планеті, чий капітал сягнув позначки у 500 мільярдів доларів. Про це свідчать актуальні дані з онлайн-трекера мільярдерів від Forbes станом на середу, 1 жовтня.

Протягом дня статки підприємця коливалися і ненадовго опускалися нижче рекордного рівня. Втім, навіть після цих змін Маск зберігає значний відрив і впевнено очолює світовий рейтинг найбагатших людей.

Перша людина у Світі зі статком у 500 мільярдів доларів

У грудні минулого року він увійшов в історію як перша людина зі статком понад 400 мільярдів доларів. Нині Маск випереджає свого найближчого конкурента — співзасновника Oracle Ларрі Еллісона — на 150 мільярдів доларів.

☝️ Видання Forbes зазначає, що тепер бізнесмен подолав половину шляху до статусу першого у світі трильйонера. Однак позиції в рейтингу залишаються нестабільними: лише кілька тижнів тому Еллісон випереджав Маска, ненадовго ставши найбагатшою людиною планети.

Крім того, у вересні Маск придбав понад два мільйони акцій Tesla через свій фонд Elon Musk Revocable Trust, що також вплинуло на динаміку його капіталу.

👉 Також нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск заявляє, що прагне профінансувати масштабний проєкт зі створення муралів у пам’ять про українську біженку Ірину Заруцьку, яка загинула у США від рук безпритульного. Бізнесмен заявив, що виділить на це один мільйон доларів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна завершила скринінг законодавства для початку переговорів про вступ до ЄС

ВАЖЛИВО

У Данії знову закривали аеропорт через БпЛА

ПОДІЇ

MAXимально російський месенджер: ідеальний простір для пропаганди

СТОПФЕЙК

Рінкевичс: НАТО має застосовувати українські методи протидії дронам

ПОЛІТИКА

Завершення підтримки Windows 10 перенесено на ще рік

ТЕХНОЛОГІЇ

Луганщина приєдналася до всеукраїнського обговорення молодіжної політики стійкості

ЛУГАНЩИНА

Луганська область формує стратегічне бачення розвитку після деокупації

ЛУГАНЩИНА

Генштаб оновив карту бойових дій: майже третина зі 176 боїв припала на Покровський напрямок

ВІЙНА

москва теж може залишитися без світла – Зеленський

ВАЖЛИВО

Рада оборони Луганщини затвердила виділення 50 млн грн на ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

МАГАТЕ повідомило про вибух біля Південноукраїнської АЕС

ВАЖЛИВО

Ізраїль пообіцяв Катару більше його не бомбардувати

ПОЛІТИКА

145 бойових зіткнень від початку доби: окупанти скинули 99 керованих авіабомб та задіяли 2230 дронів-камікадзе

ПОДІЇ

На фронті сталося 89 боїв, понад третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Трамп назвав медведєва тупим і пригрозив росії

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"