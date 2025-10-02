Перша людина у Світі зі статком у 500 мільярдів доларів

Американський підприємець, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою людиною на планеті, чий капітал сягнув позначки у 500 мільярдів доларів. Про це свідчать актуальні дані з онлайн-трекера мільярдерів від Forbes станом на середу, 1 жовтня.

Протягом дня статки підприємця коливалися і ненадовго опускалися нижче рекордного рівня. Втім, навіть після цих змін Маск зберігає значний відрив і впевнено очолює світовий рейтинг найбагатших людей.

У грудні минулого року він увійшов в історію як перша людина зі статком понад 400 мільярдів доларів. Нині Маск випереджає свого найближчого конкурента — співзасновника Oracle Ларрі Еллісона — на 150 мільярдів доларів.

☝️ Видання Forbes зазначає, що тепер бізнесмен подолав половину шляху до статусу першого у світі трильйонера. Однак позиції в рейтингу залишаються нестабільними: лише кілька тижнів тому Еллісон випереджав Маска, ненадовго ставши найбагатшою людиною планети.

Крім того, у вересні Маск придбав понад два мільйони акцій Tesla через свій фонд Elon Musk Revocable Trust, що також вплинуло на динаміку його капіталу.

