Маск виділить $1 млн на мурали в пам’ять про українку Ірину Заруцьку

Американський мільярдер Ілон Маск заявляє, що прагне профінансувати масштабний проєкт зі створення муралів у пам’ять про українську біженку Ірину Заруцьку, яка загинула у США від рук безпритульного. Бізнесмен заявив, що виділить на це один мільйон доларів. Про це він заявив у соцмережі X (колишній Twitter).

Ініціатором проєкту виступив ірландсько-американський підприємець у сфері IT Еоган Маккейб. Він запропонував увіковічити пам’ять Заруцької за допомогою стінописів у публічних просторах великих американських міст.

📢 «Я виділяю 500 тисяч доларів на гранти по 10 тисяч доларів на розпис муралів із зображенням Ірини Заруцької у відомих місцях американських міст», – повідомив він на своїй сторінці у соцмережі X.

На цю ініціативу відреагував Ілон Маск, заявивши, що готовий підтримати ідею ще більшою сумою.

📢 «Я внесу один мільйон доларів», – написав мільярдер.

Проєкт отримав широку підтримку серед користувачів соцмереж, які назвали його «гуманним жестом» та важливою ініціативою для вшанування пам’яті українки. Очікується, що перші мурали з’являться у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та інших великих містах США.

☝️ Трагедія, що стала причиною цієї ініціативи, набула великого розголосу. Ірина Заруцька, яка знайшла прихисток у США після початку війни в Україні, стала жертвою нападу безпритульного у громадському транспорті. Її смерть викликала хвилю співчуття серед української діаспори та американської громадськості.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп закликав до смертної кари для 34-річного бездомного Декарлоса Брауна-молодшого, який 22 серпня убив 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Раніше Ілон Маск уже робив гучні заяви, що стосуються політики у США. Зокрема, він повідомив, що у разі затвердження певного документа Конгресом готовий створити нову політичну силу. Після цього висловлювання президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував Маска і навіть порадив йому повернутися до ПАР.