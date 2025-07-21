Партизани АТЕШ провели розвідку на заводі авіадвигунів у рф

Партизанський рух АТЕШ повідомив про успішне проникнення на територію оборонного заводу «Красный Октябрь» у Санкт-Петербурзі — одного з ключових підприємств, що виробляє авіадвигуни для бойової техніки росії. Про це йдеться у заяві руху, оприлюдненій 21 липня в Telegram.
📍 Локація об’єкта: 59.996630, 30.365872.
Згідно з повідомленням, завод виготовляє:
- двигуни для гелікоптерів серій Мі та Ка;
- газотурбінні двигуни і турбостартери для винищувачів МіГ і Су.
📸 Що вдалося зафіксувати
Попри підвищені заходи безпеки — включно з колючим дротом, пропускним режимом, цілодобовим відеоспостереженням та збройною охороною — активістам вдалося виявити та задокументувати:
- логістику транспорту;
- структуру охорони та режим об’єкта;
- персональний склад;
- маршрути переміщення техніки та персоналу.
🔁 Вся зібрана інформація вже передана Силам оборони України.
«Ми й надалі системно викриватимемо критичні військові об’єкти рф, навіть ті, що в глибокому тилу», — заявили в АТЕШ.
Раніше АТЕШ підпалили базу окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі, знищивши кілька транспортних засобів.
👉 Також нагадаємо, що агенти Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили диверсію в місті Кенігсберг (нині Калінінград, російська федерація). Було виведено з ладу стратегічно важливу електропідстанцію.