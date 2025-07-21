Партизани АТЕШ провели розвідку на заводі авіадвигунів у рф

Партизанський рух АТЕШ повідомив про успішне проникнення на територію оборонного заводу «Красный Октябрь» у Санкт-Петербурзі — одного з ключових підприємств, що виробляє авіадвигуни для бойової техніки росії. Про це йдеться у заяві руху, оприлюдненій 21 липня в Telegram.

📍 Локація об’єкта: 59.996630, 30.365872.

Згідно з повідомленням, завод виготовляє:

двигуни для гелікоптерів серій Мі та Ка ;

та ; газотурбінні двигуни і турбостартери для винищувачів МіГ і Су.

📸 Що вдалося зафіксувати

Попри підвищені заходи безпеки — включно з колючим дротом, пропускним режимом, цілодобовим відеоспостереженням та збройною охороною — активістам вдалося виявити та задокументувати:

логістику транспорту;

структуру охорони та режим об’єкта;

персональний склад;

маршрути переміщення техніки та персоналу.

🔁 Вся зібрана інформація вже передана Силам оборони України.

«Ми й надалі системно викриватимемо критичні військові об’єкти рф, навіть ті, що в глибокому тилу», — заявили в АТЕШ.

Раніше АТЕШ підпалили базу окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі, знищивши кілька транспортних засобів.

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👉 Також нагадаємо, що агенти Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили диверсію в місті Кенігсберг (нині Калінінград, російська федерація). Було виведено з ладу стратегічно важливу електропідстанцію.