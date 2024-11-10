Партію далекобійних ракет SCALP Франція передає до України

Франція надасть Україні чергову партію далекобійних ракет SCALP, про що повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche.

З його слів, партнерська підтримка України має залишатися стабільною. Адже це також сприятиме можливості української влади ухвалювати політичні рішення, коли вона буде до цього готова.

Лекорню також наголосив, що Франція продовжить навчальну програму, в рамках якої 2000 українських військових проходять підготовку на французькому обладнанні.

За словами міністра, Франція планує передати Україні додаткові переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral та ракети SCALP. Це відбувається з урахуванням ймовірного посилення ударів рф углиб території України в зимовий період.

📢 «Щоб дозволити Україні завдавати ударів за лінією фронту, останніми днями я підписав нову передачу близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Франції Володимиру Зеленському», — заявив Лекорню.

Ракета SCALP є французькою версією крилатих ракет Storm Shadow, створених у партнерстві з Британією. Обидві версії мають мінімальні відмінності, які полягають лише у програмному забезпеченні та типах літаків-носіїв. Дальність SCALP досягає 560 км, проте для експорту існує модифікація з дальністю до 290 км та меншою бойовою частиною.

☝️ Нагадаємо, через очікувані удари далекобійними ракетами ЗСУ, росія евакуювала свій Чорноморський флот з порту Новоросійськ.

📌 Також раніше було повідомлено, що українські Сили оборони завдали удару по складах з боєприпасами в Брянській області на росії, що призвело до масштабної пожежі з подальшою детонацією боєприпасів.