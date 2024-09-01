Папа Римський про російськи атаки на енергетику України

Папа Римський Франциск у недільній проповіді рішуче засудив масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє портал Vatican News у неділю, 1 вересня.

Понтифік, серед іншого, «запевнив у своїй близькості» до українського багатостраждального народу, який пережив значні втрати через ці обстріли.

📢 «Крім того, що вони (російські обстріли – ред.) спричинили смерть та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води», – зазначив Папа Римський.

Франциск також торкнувся теми конфлікту на Близькому Сході, попередивши, що бойові дії можуть поширитися на інші палестинські міста.

Нагадаємо, що 26 серпня росія здійснила масштабну атаку на енергосистему України. Як повідомило МАГАТЕ, обстріли порушили роботу Рівненської та Південноукраїнської атомних електростанцій, внаслідок чого чотири енергоблоки тимчасово відключилися від мережі. Під удар також потрапила Київська ГЕС.

Раніше глава «Укренерго» зазначив, що попри складну ситуацію в енергетиці, Україна взимку зіштовхнеться з серйозними викликами, проте апокаліптичного сценарію вдасться уникнути.

👉 Нагадаємо, було повідомлено, що Папа Римський Франциск висловив занепокоєння через рішення, яке забороняє діяльність російської церкви на території України.