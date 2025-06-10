Особливості нічної масованої атаки дронами по Україні – Ігнат

У ніч на 10 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, спрямувавши на столицю всі ракети та більшість безпілотників. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував сім ракет і 315 різних дронів, з яких близько 250 були ударними БпЛА. Про це в коментарі РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Атака на Київ була цілеспрямованою: усі ракети, запущені вночі, летіли на столицю, а більшість дронів також мали її за ціль.

📢 «Більшість із них летіли саме на Київ. Усі ракети, запущені вночі, теж летіли на столицю», — наголосив Ігнат. Він уточнив, що ворог використовував «шахеди» зі шрапнеллю, які призначені для ураження великих площ і завдавання максимальної шкоди людям.

В ефірі телемарафону Ігнат пояснив особливості таких атак.

📢 «Бойова частина як ракети, так і “шахеда” можуть мати різне оснащення. Може бути термобаричний або осколково-фугасний боєприпас, а також шрапнель. Шрапнель використовується, щоб уразити якомога більші відстані і не лише техніку, автомобілі, але й людей», — зазначив він. Цей тип озброєння становить особливу загрозу, адже уламки можуть вражати на значній відстані.

⚠️ Полковник застеріг, що під час таких атак перебувати біля вікон чи на вулиці надзвичайно небезпечно.

📢 «При таких атаках не можна перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною розльоту ці елементи становлять смертельну загрозу для життя громадян», — підкреслив Ігнат. Він закликав киян дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

За останніми даними, постраждали шестеро людей, а в семи районах міста зафіксовано руйнування та пожежі.

☝️ Водночас російські війська атакували й Одесу, де жертвами стали двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення.