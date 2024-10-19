Олена Шуляк: Повернення громадян в Україну після перемоги – стратегічний пріоритет для держави

Людський капітал для України – безцінний. Це основа економіки та запорука відновлення. Саме тому влада вже розробляє механізми й стимули, щоб повернути в Україну 7,5 млн громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресію.

Про це повідомила народний депутат, голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

Вирішальним для того, щоб мільйони українців поверталися додому, за її словами, є безпековий чинник. “Президент України Володимир Зеленський, уся владна команда, зокрема й депутати від партії “Слуга Народу”, працюють над тим, щоб примусити Росію завершити війну та встановити в Україні справедливий, довготривалий і реальний мир. Для цього вже розроблений відповідний План Перемоги, який містить чіткі, конкретні кроки та поєднує в собі силу зброї та силу дипломатії, що дасть нам змогу в результаті, власне, повернути додому якомога більше наших людей”, – наголошує Олена Шуляк.

Водночас не менш важливим фактором повернення українців, додає нардеп, також є вирішення питання житла, яке внаслідок російської агресії отримало пошкодження або взагалі опинилося зруйнованим. За завданням Президента Зеленського, як говорить Олена Шуляк, спільно з міжнародними партнерами, відповідними міністерствами та партією “Слуга Народу” був розроблений механізм компенсацій, який дав змогу українцям відновити своє помешкання. Це – державна програма “єВідновлення”. І зараз уже майже 81 тисяча українських родин повернулися у свої оновлені квартири або будинки.

“Загалом же повномасштабна війна спровокувала найбільшу житлову кризу в історії України, саме тому держава, зокрема й партія “Слуга Народу”, працюють над розробленням нової житлової політики, яка дасть змогу розв’язати як низку актуальних, так і хронічних проблем, на які закривалися очі протягом десятиліть. Це і застарілість фонду житла, скандальні недобудовані житлові комплекси по всій Україні, це й черги на житло – зараз понад 600 тис. людей стоять у черзі на отримання квартири. Впевнена, що в комплексі це дасть можливість вирішити житлове питання для мільйонів-мільйонів українців, які перебувають в Україні та які планують незабаром повернутися додому”, – резюмує Олена Шуляк.