Вівторок, 29 Квітня, 2025
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Окупанти на Луганщині відбирають житло українців

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти на Луганщині відбирають житло українців

Служба безпеки України (СБУ) викрила факти системного порушення міжнародного гуманітарного права з боку представників окупаційної влади рф у Луганській області. Як встановили слідчі, російські загарбники незаконно позбавляють громадян України права власності на нерухомість. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

У березні 2024 року так званий «парламент лнр» ухвалив, а ватажок окупаційної адміністрації Леонід Пасічник підписав фіктивний «закон», який зобов’язував місцевих мешканців повторно підтверджувати право власності на житло. Цей процес був спрямований на жителів, які залишили тимчасово окуповану територію й виїхали до підконтрольних уряду України регіонів.

Згідно з документом, щоб зберегти власне майно, громадянам України пропонувалося спочатку відмовитись від громадянства, повернутись у зону окупації, а також отримати паспорт рф. В іншому випадку, їхня нерухомість визнавалась «безхазяйною» та підлягала «націоналізації».

Окупанти на Луганщині відбирають житло українцівУ цьому ж псевдозаконі зазначено, що першочергове право на відібране у громадян України житло мають співробітники силових структур держави-агресора: військові, ФСБ, МВС, нацгвардія, прокурори, слідчі та агенти зовнішньої розвідки та інших силових відомств держави-агресорки.

Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема статей 33 і 147 Четвертої Женевської конвенції, а також статті 46 Гаазького регламенту. Згідно з міжнародним правом, це кваліфікується як воєнний злочин.

СБУ зафіксувала, що впродовж квітня-серпня 2024 року колишня староста Білокуракинської селищної ради, яка нині очолює місцеву адміністрацію загарбників, організувала виконання зазначеного «документу».

Вона створила так звану «комісію» з місцевих колаборантів, які займалися виявленням житлових об’єктів, власники яких покинули тимчасово окуповану територію. Надалі ці квартири й будинки визнавались «безхазяйними» та вносились до спеціально створеного «реєстру».

❗ Слідчі задокументували вже 10 підтверджених випадків примусового вилучення нерухомості у мешканців Білокуракиного та навколишніх населених пунктів.

Окупанти на Луганщині відбирають житло українців📢 Колаборантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

СБУ продовжує документування аналогічних епізодів, а також ідентифікацію усіх осіб, причетних до організації незаконного вилучення житла громадян України.

Розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також раніше було повідомлено, що Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності колаборантів, які на тимчасово окупованій території Луганської області організували і провели псевдовибори за законодавством рф та так званої «лнр», зокрема фейкові «вибори путіна».

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