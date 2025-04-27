Повідомлено про підозру організаторам псевдовиборів на окупованій Луганщині

Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності колаборантів, які на тимчасово окупованій території Луганської області організували і провели псевдовибори за законодавством рф та так званої «лнр», зокрема фейкові «вибори путіна». Про це повідомила пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Усім причетним оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене покарання – до 10 років ув’язнення.

Серед фігурантів справи — дві представниці так званої «виборчої комісії лнр».

Цей нелегітимний орган був створений російськими окупантами для організації, підготовки та проведення на захоплених територіях України псевдореферендумів і фейкових виборів. Його діяльність координується Центрвиборчкомом рф та адміністрацією президента росії.

Одна з підозрюваних обіймала посаду «секретаря виборчої комісії лнр» і водночас була її «членом».

У вересні 2023 року ці особи забезпечували проведення за російським законодавством так званих «виборів» до «парламенту лнр» та «рад муніципальних утворень». У березні 2024 року вони брали участь в організації імітації «виборів путіна» на окупованій Луганщині.

Підозру також оголосили керівникам і членам місцевих «виборчих комісій», які організовували фейкове «волевиявлення» у населених пунктах області.

Двоє з них – «голова дільничної виборчої комісії» в Новоайдарі та «член комісії» у Старобільському районі – раніше були заочно засуджені за колабораціонізм до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вони перебувають у розшуку.

Крім того, серед підозрюваних є особи, які діяли у складі виборчих комісій у Лисичанську та Стаханові.

☝️ Досудове розслідування триває. Його здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

📌 Також нагадаємо, що колаборант з Новопскова (Айдар), який після початку широкомасштабного вторгнення рф залишився на окупованій території, заочно засуджений до 8 років позбавлення волі.