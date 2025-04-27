Неділя, 27 Квітня, 2025
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Повідомлено про підозру організаторам псевдовиборів на окупованій Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру організаторам псевдовиборів на окупованій Луганщині

Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності колаборантів, які на тимчасово окупованій території Луганської області організували і провели псевдовибори за законодавством рф та так званої «лнр», зокрема фейкові «вибори путіна». Про це повідомила пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Усім причетним оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене покарання – до 10 років ув’язнення.

Серед фігурантів справи — дві представниці так званої «виборчої комісії лнр».

Цей нелегітимний орган був створений російськими окупантами для організації, підготовки та проведення на захоплених територіях України псевдореферендумів і фейкових виборів. Його діяльність координується Центрвиборчкомом рф та адміністрацією президента росії.

Одна з підозрюваних обіймала посаду «секретаря виборчої комісії лнр» і водночас була її «членом».

У вересні 2023 року ці особи забезпечували проведення за російським законодавством так званих «виборів» до «парламенту лнр» та «рад муніципальних утворень». У березні 2024 року вони брали участь в організації імітації «виборів путіна» на окупованій Луганщині.

Повідомлено про підозру організаторам псевдовиборів на окупованій ЛуганщиніПідозру також оголосили керівникам і членам місцевих «виборчих комісій», які організовували фейкове «волевиявлення» у населених пунктах області.

Двоє з них – «голова дільничної виборчої комісії» в Новоайдарі та «член комісії» у Старобільському районі – раніше були заочно засуджені за колабораціонізм до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вони перебувають у розшуку.

Крім того, серед підозрюваних є особи, які діяли у складі виборчих комісій у Лисичанську та Стаханові.

☝️ Досудове розслідування триває. Його здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

📌 Також нагадаємо, що колаборант з Новопскова (Айдар), який після початку широкомасштабного вторгнення рф залишився на окупованій території, заочно засуджений до 8 років позбавлення волі.

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