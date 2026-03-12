ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
Окупанти атакували рятувальників та енергетиків на Харківщині

Денис Молотов
Фото: Харківська обласна прокуратура / 12.03.2026

Окупаційні російські війська здійснили чергову атаку з дронів у селищі Золочів Богодухівського району Харківської області. Внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали рятувальники та працівник енергетичного підприємства. Про це 12 березня повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, російські загарбники здійснили чергову атаку на населений пункт безпілотниками.

📢 «За даними слідства, російські військові атакували селище Золочів Богодухівського району безпілотниками. Близько 05:00 ворожий БпЛА, попередньо типу Молнія, влучив у пожежний автомобіль», – зазначили у прокуратурі.

Фото: Харківська обласна прокуратура / 12.03.2026

У результаті удару постраждали шестеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Медики діагностували у них вибухові травми та гостру реакцію на стрес.

🛑 Пізніше того ж дня російські безпілотники знову атакували населений пункт. За інформацією правоохоронців, близько 09:35 безпілотник, попередньо типу Ланцет, знищив службовий автомобіль підрозділу ДСНС. У цьому випадку обійшлося без постраждалих.

🛑 Ще один удар безпілотника зафіксували близько 11:00. За попередніми даними, дрон типу «Молнія» влучив у автомобіль енергетичного підприємства. У результаті атаки постраждав водій транспортного засобу.

Правоохоронні органи фіксують наслідки російських ударів та документують воєнні злочини.

Нагадаємо, раніше російські військові атакували безпілотниками Чугуївський район Харківської області. Унаслідок тієї атаки загинув літній чоловік.

👉 Також стало відомо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 113 бойових зіткнень. Ворог застосував 5711 дронів-камікадзе та здійснив 29361 обстріл

